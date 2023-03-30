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«Коммерсантъ» узнал о предложении ФАС ограничить рентабельность НЛМК уровнем 2019 года

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ограничить цены российских металлургических компаний на некоторые виды продукции уровнем 2019 г. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо НЛМК ведомству.

В частности, ФАС предложила ограничить цены на горячекатаный плоский прокат с учетом изменения затрат на железорудное сырье (ЖРС) и концентрат коксующегося угля. В НЛМК, в свою очередь, считают, что такая мера приведет к дестабилизации экономики. «Компания убеждена, что ценообразование на горячекатаный плоский прокат на рынке РФ было и остается экономически обоснованным и отвечает требованиям антимонопольного законодательства», – рассказал представитель компании.

Это предложение поступило от ФАС в рамках переговоров о мировом соглашении между регулятором и металлургическими компаниями НЛМК Владимира Лисина, ММК Виктора Рашникова и «Северсталь» Алексея Мордашова. В апреле 2021 г. ФАС возбудила в их отношении дело по факту установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат на российском рынке с января 2021 г. Уточнялось, что совокупная доля компаний на рынке горячекатаного проката составляет 70%. 

По информации «Коммерсанта», предложение ФАС приведет к установлению рентабельности предприятий на уровне 8-10%, чего недостаточно для поддержания производства и проведения ремонта. В НЛМК также добавили, что ограничение рентабельности на уровне 2019 г. приведет к снижению объема налоговых платежей в бюджет и появлению рисков сокращения объемов производства.

Рост цен на металлы на мировом и российском рынке начался еще в конце 2020 г. По данным рейтингового агентства «Русмет», тонна стальной арматуры в начале 2021 г. стоила 68 653 руб., а 18 июня того же года – 79 127 руб. Рост цен поднял доходы компаний: «Северсталь» увеличила выручку по МСФО за девять месяцев 2021 г. на 63%, НЛМК – на 69%, ММК – на 87%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных