«Коммерсантъ» узнал о предложении ФАС ограничить рентабельность НЛМК уровнем 2019 года

Рост цен на металлы на мировом и российском рынке начался еще в конце 2020 г. По данным рейтингового агентства «Русмет», тонна стальной арматуры в начале 2021 г. стоила 68 653 руб., а 18 июня того же года – 79 127 руб. Рост цен поднял доходы компаний: «Северсталь» увеличила выручку по МСФО за девять месяцев 2021 г. на 63%, НЛМК – на 69%, ММК – на 87%.