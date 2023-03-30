«Коммерсантъ» узнал о предложении ФАС ограничить рентабельность НЛМК уровнем 2019 года
В частности, ФАС предложила ограничить цены на горячекатаный плоский прокат с учетом изменения затрат на железорудное сырье (ЖРС) и концентрат коксующегося угля. В НЛМК, в свою очередь, считают, что такая мера приведет к дестабилизации экономики. «Компания убеждена, что ценообразование на горячекатаный плоский прокат на рынке РФ было и остается экономически обоснованным и отвечает требованиям антимонопольного законодательства», – рассказал представитель компании.
Это предложение поступило от ФАС в рамках переговоров о мировом соглашении между регулятором и металлургическими компаниями НЛМК Владимира Лисина, ММК Виктора Рашникова и «Северсталь» Алексея Мордашова. В апреле 2021 г. ФАС возбудила в их отношении дело по факту установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат на российском рынке с января 2021 г. Уточнялось, что совокупная доля компаний на рынке горячекатаного проката составляет 70%.
По информации «Коммерсанта», предложение ФАС приведет к установлению рентабельности предприятий на уровне 8-10%, чего недостаточно для поддержания производства и проведения ремонта. В НЛМК также добавили, что ограничение рентабельности на уровне 2019 г. приведет к снижению объема налоговых платежей в бюджет и появлению рисков сокращения объемов производства.
Рост цен на металлы на мировом и российском рынке начался еще в конце 2020 г. По данным рейтингового агентства «Русмет», тонна стальной арматуры в начале 2021 г. стоила 68 653 руб., а 18 июня того же года – 79 127 руб. Рост цен поднял доходы компаний: «Северсталь» увеличила выручку по МСФО за девять месяцев 2021 г. на 63%, НЛМК – на 69%, ММК – на 87%.