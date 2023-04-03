Финский концерн UPM сообщил об окончательном уходе из России

По данным Йельского университета, всего из России с февраля 2022 г. ушли более 1000 зарубежных компаний. После того как компании стали покидать российский рынок, Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, которые можно ввозить в РФ без согласия производителя или правообладателя. В частности, в него вошли товары производителей электроники, автомобили, редкоземельные металлы, спортинвентарь и др.