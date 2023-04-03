Финский концерн UPM сообщил об окончательном уходе из России
Финский лесопромышленный концерн UPM продал все российские активы, включая Чудовский фанерный завод, сообщается на сайте компании.
«UPM завершил вывод своего бизнеса из России, продав все свои российские предприятия, включая Чудовский фанерный завод, компании Gungnir Wooden Products Trading», – говорится в сообщении.
Подробности сделки не разглашаются.
UPM приостановил все операции в России, в том числе работу Чудовского фанерного завода, в марте 2022 г. из-за российской спецоперации на Украине.
С конца февраля 2022 г. многие западные компании объявили об уходе или приостановке деятельности в России. Это сделали в том числе крупные поставщики мелованной бумаги — Stora Enso, UPM, Sappi и Arctic Paper. В мае об уходе из России заявили компании Mondi и Sylvamo.
По данным Йельского университета, всего из России с февраля 2022 г. ушли более 1000 зарубежных компаний. После того как компании стали покидать российский рынок, Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, которые можно ввозить в РФ без согласия производителя или правообладателя. В частности, в него вошли товары производителей электроники, автомобили, редкоземельные металлы, спортинвентарь и др.