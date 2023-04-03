На программу промышленной ипотеки дополнительно выделят 1 млрд рублей

С апреля 2023 г. Минпромторг распространит механизм промышленной ипотеки на строительство, реконструкцию и модернизацию предприятий. Как отметил замдиректора департамента региональной промышленной политики ведомства Леонид Данилов, в новой редакции механизма промипотеки условие запуска производства на новых площадях после модернизации в течение трех лет останется. По его словам, заводы получили уже порядка 40 кредитов, «еще несколько десятков сделок в стадии согласования».