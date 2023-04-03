На программу промышленной ипотеки дополнительно выделят 1 млрд рублей
Правительство России выделит на программу промышленной ипотеки дополнительно 1 млрд руб., сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Программа стартовала в прошлом году по инициативе президента, вызвала большой интерес со стороны бизнеса. Сейчас правительство дополнительно выделило на ее финансирование еще более 1 млрд руб.,.. и таким образом общий объем субсидий на текущий год превысил 1,3 млрд руб.», – сказал он.
В результате предприятия смогут получить льготные заемные средства на покупку производственных площадей в размере более 45 млрд руб., добавил премьер. По его словам, об этом финансовом инструменте часто спрашивали руководители промышленных компаний, и правительство намерено и дальше совершенствовать эту программу.
Мишустин анонсировал запуск промышленной ипотеки в сентябре 2022 г. Сейчас льготные кредиты по ставке 5% предприятия могут получить на покупку недвижимости для запуска производства. Уточняется, что для технологических компаний ставка составит 3% годовых. Максимальный размер кредита — 500 млн руб., срок выдачи — до семи лет.
С апреля 2023 г. Минпромторг распространит механизм промышленной ипотеки на строительство, реконструкцию и модернизацию предприятий. Как отметил замдиректора департамента региональной промышленной политики ведомства Леонид Данилов, в новой редакции механизма промипотеки условие запуска производства на новых площадях после модернизации в течение трех лет останется. По его словам, заводы получили уже порядка 40 кредитов, «еще несколько десятков сделок в стадии согласования».