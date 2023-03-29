Минпромторг распространит промипотеку на строительство и модернизацию заводов с апреля
С апреля 2023 г. Минпромторг распространит механизм промышленной ипотеки на строительство, реконструкцию и модернизацию предприятий. Об этом сообщил заместитель директора департамента региональной промышленной политики ведомства Леонид Данилов.
«Мы запускали [промышленную ипотеку] на приобретение готовых площадей, чтобы предприятия могли максимально быстро эти площади купить и ввести в оборот. Но по итогам нескольких месяцев пилотирования видим, что большой запрос идет именно на строительство, реконструкцию, модернизацию», — пояснил он (цитата по «Интерфакс»).
Данилов уточнил, что в новой редакции механизма промипотеки условие запуска производства на новых площадях после модернизации в течение трех лет останется. По его словам, заводы получили уже порядка 40 кредитов, «еще несколько десятков сделок в стадии согласования».
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал запуск промышленной ипотеки в сентябре 2022 г. Сейчас льготные кредиты по ставке 5% предприятия могут получить на покупку недвижимости для запуска производства. Уточняется, что для технологических компаний ставка составит 3% годовых. Максимальный размер кредита — 500 млн руб., срок выдачи — до семи лет.
В феврале Минпромторг предложил расширить механизм промипотеки также на строительство, модернизацию, ремонт площадей, а также покупку земли. Ведомство подготовило проект изменений, согласно которому предлагается увеличить объем кредита для строительства до 2 млрд руб., а срока выдачи — до 10 лет.
Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством призвал не затягивать с запуском этой программы. Глава государства добавил, что механизмы промышленной ипотеки нужно применять максимально широко.