Минпромторг распространит промипотеку на строительство и модернизацию заводов с апреля

«Мы запускали [промышленную ипотеку] на приобретение готовых площадей, чтобы предприятия могли максимально быстро эти площади купить и ввести в оборот. Но по итогам нескольких месяцев пилотирования видим, что большой запрос идет именно на строительство, реконструкцию, модернизацию», — пояснил он (цитата по «Интерфакс»).