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Минпромторг распространит промипотеку на строительство и модернизацию заводов с апреля

Ведомости

С апреля 2023 г. Минпромторг распространит механизм промышленной ипотеки на строительство, реконструкцию и модернизацию предприятий. Об этом сообщил заместитель директора департамента региональной промышленной политики ведомства Леонид Данилов.

«Мы запускали [промышленную ипотеку] на приобретение готовых площадей, чтобы предприятия могли максимально быстро эти площади купить и ввести в оборот. Но по итогам нескольких месяцев пилотирования видим, что большой запрос идет именно на строительство, реконструкцию, модернизацию», — пояснил он (цитата по «Интерфакс»).

Данилов уточнил, что в новой редакции механизма промипотеки условие запуска производства на новых площадях после модернизации в течение трех лет останется. По его словам, заводы получили уже порядка 40 кредитов, «еще несколько десятков сделок в стадии согласования».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал запуск промышленной ипотеки в сентябре 2022 г. Сейчас льготные кредиты по ставке 5% предприятия могут получить на покупку недвижимости для запуска производства. Уточняется, что для технологических компаний ставка составит 3% годовых. Максимальный размер кредита — 500 млн руб., срок выдачи — до семи лет. 

В феврале Минпромторг предложил расширить механизм промипотеки также на строительство, модернизацию, ремонт площадей, а также покупку земли. Ведомство подготовило проект изменений, согласно которому предлагается увеличить объем кредита для строительства до 2 млрд руб., а срока выдачи — до 10 лет. 

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством призвал не затягивать с запуском этой программы. Глава государства добавил, что механизмы промышленной ипотеки нужно применять максимально широко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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