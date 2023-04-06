В России закрылся последний гипермаркет сети «Карусель»

Первый магазин сети «Карусель» был открыт в Санкт-Петербурге в 2004 г., ее основателями были предприниматели Андрей Рогачев, Александр Гирда, Татьяна Франус и Игорь Видяев. В 2008 г. X5 Retail Group (ранее – X5 Group) реализовала опцион на покупку «Карусели». Общая сумма сделки составила около $940 млн (около 23,4 млрд руб. по среднему курсу доллара к рублю в 2008 году). В 2019 г. началась трансформация «Карусели». К тому моменту в России был 91 магазин сети, часть из которых была передана «Перекрестку», а часть закрыта. В результате под брендом «Карусели» осталось 37 точек, компания рассматривала возможность изменения их позиционирования. Однако летом 2021 г. X5 Retail Group допустила закрытие сети гипермаркетов.