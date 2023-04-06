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В России закрылся последний гипермаркет сети «Карусель»

Ведомости

Российский ритейлер X5 Retail Group (владеет «Перекрестком», «Пятерочкой», «Чижиком») в феврале 2023 г. закрыл последний гипермаркет сети «Карусель». Об этом в интервью РБК рассказала президент группы Екатерина Лобачева. 

Уточняется, что последний магазин сети находился в Белгороде. На заключительном этапе он даже продемонстрировал положительную EBITDA, что говорит об эффективном выстраивании процесса закрытия «Карусели», добавила Лобачева. 

По ее словам, решение о закрытии сети было принято в 2021 г. Причиной для этого стали изменения потребительского поведения. Лобачева отметила, что за последние 3-5 лет покупатель прошел через несколько изменений, основным из которых является «разумность выбора» и переток аудитории к онлайн-ритейлерам. В результате покупки впрок стали частично переходить в интернет, из крупноформатной традиционной торговли. 

Первый магазин сети «Карусель» был открыт в Санкт-Петербурге в 2004 г., ее основателями были  предприниматели Андрей Рогачев, Александр Гирда, Татьяна Франус и Игорь Видяев. В 2008 г. X5 Retail Group (ранее – X5 Group) реализовала опцион на покупку «Карусели». Общая сумма сделки составила около $940 млн (около 23,4 млрд руб. по среднему курсу доллара к рублю в 2008 году). В 2019 г. началась трансформация «Карусели». К тому моменту в России был 91 магазин сети, часть из которых была передана «Перекрестку», а часть закрыта. В результате под брендом «Карусели» осталось 37 точек, компания рассматривала возможность изменения их позиционирования. Однако летом 2021 г. X5 Retail Group допустила закрытие сети гипермаркетов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных