«Росатом»: перевозки грузов по Севморпути превысят 270 млн тонн в 2035 году

Число же грузовых рейсов по СМП вырастет с запланированных в 2024 г. 1747 до 3381 в 2030 г. и 3895 – в 2035 г. К 2030 г. также должно увеличиться число судов высокого арктического класса, которые обеспечат круглогодичную навигацию по Севморпути. Сегодня таких судов 29, еще 41 – строится, к 2030 г. будут построены еще 88 таких судов, добавил Панов.