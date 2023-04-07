«Росатом»: перевозки грузов по Севморпути превысят 270 млн тонн в 2035 году
Объем перевозок грузов по Северному морскому пути (Севморпуть, СМП) в 2035 г. превысит целевой показатель на 50 млн т и составят 270 млн т. Об этом сообщил спецпредставитель «Росатома» по вопросам развития Арктики Владимир Панов, передает ТАСС.
«По соглашениям, которые на сегодняшний день подписаны со всеми основными грузоотправителями, планы на 2030 г. – 193 млн т, что превышает целевой показатель в 150 млн т, и на 2035 г. мы уже выходим за 270 млн т при целевом показателе в 220 млн т», – сказал он.
Число же грузовых рейсов по СМП вырастет с запланированных в 2024 г. 1747 до 3381 в 2030 г. и 3895 – в 2035 г. К 2030 г. также должно увеличиться число судов высокого арктического класса, которые обеспечат круглогодичную навигацию по Севморпути. Сегодня таких судов 29, еще 41 – строится, к 2030 г. будут построены еще 88 таких судов, добавил Панов.
Северный морской путь протяженностью 5600 км проходит от Мурманска до Владивостока вдоль российского побережья морей Северного Ледовитого и Тихого океанов. Навигация в восточном секторе Севморпути (от Таймыра до Берингова пролива) зимой невозможна без ледокольной проводки, толщина льда там достигает 3 м. В 2021 г. грузопоток на СМП составил 34,9 млн т. С 2019 по 2021 г. число рейсов увеличилось с 799 до 1627 в год, а грузопоток вырос на 11%.
В 2022 г. по СМП было перевезено 34 млн т грузов, сообщал «Росатом». Общий грузопоток по СМП в 2023 г. прогнозируется на уровне 46,82 млн т. О возможном превышении целевых показателей по грузоперевозкам по СМП «на 50-70 млн т» ранее говорил и замгендиректора «Росатома» Вячеслав Рукша.
Согласно плану развития СМП, к 2030 г. в состав атомного ледокольного флота будет входить семь универсальных атомных ледоколов проекта 22220 (построено три из семи: «Арктика», «Сибирь» и «Урал»), один атомный ледокол проекта 10521 «50 лет Победы» (введен в 2007 г.), один головной атомный ледокол «Россия» проекта 10510 и четыре неатомных ледокола, писали ранее «Ведомости». Сейчас в России эксплуатируется более 40 ледоколов.