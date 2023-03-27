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Грузоперевозки в России в ближайшие годы ждет небольшой рост

Они будут увеличиваться на 1–3% в зависимости от геополитики и темпов развития инфраструктуры
Арина Литова Денис Ильюшенков
Андрей Гордеев / Ведомости

Грузоперевозки всеми видами транспорта, кроме трубопроводного, в России в различных сценариях могут вырасти на 1–3% в 2023–2025 гг. Это следует из данных консалтинговой компании Б1, с которыми ознакомились «Ведомости». Реализация конкретного сценария будет зависеть от геополитического контекста и успешности реализации инвестиционных проектов по развитию транспортной инфраструктуры, заявленных государством и игроками.

По данным Б1 на основе статистики Государственной транспортной лизинговой компании, объем грузоперевозок в России в 2022 г. на фоне санкций снизился лишь на 0,5% в годовом выражении до 6,9 млрд т. Устойчивость отрасли к кризису и санкциям консалтинговая компания объясняет рядом факторов, среди которых переориентация торговых связей, укрепление сотрудничества с дружественными странами и реорганизация цепочек поставок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных