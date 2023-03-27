Грузоперевозки в России в ближайшие годы ждет небольшой рост

Грузоперевозки в России в ближайшие годы ждет небольшой ростОни будут увеличиваться на 1–3% в зависимости от геополитики и темпов развития инфраструктуры
Грузоперевозки всеми видами транспорта, кроме трубопроводного, в России в различных сценариях могут вырасти на 1–3% в 2023–2025 гг. Это следует из данных консалтинговой компании Б1, с которыми ознакомились «Ведомости». Реализация конкретного сценария будет зависеть от геополитического контекста и успешности реализации инвестиционных проектов по развитию транспортной инфраструктуры, заявленных государством и игроками.
По данным Б1 на основе статистики Государственной транспортной лизинговой компании, объем грузоперевозок в России в 2022 г. на фоне санкций снизился лишь на 0,5% в годовом выражении до 6,9 млрд т. Устойчивость отрасли к кризису и санкциям консалтинговая компания объясняет рядом факторов, среди которых переориентация торговых связей, укрепление сотрудничества с дружественными странами и реорганизация цепочек поставок.