Долги туроператоров за несостоявшиеся поездки упали ниже отметки в 1 млрд рублей
Сумма долга туроператоров за туры, которые были отменены в период пандемии и после 24 февраля, постепенно снижается и уже опустилась ниже отметки в 1 млрд руб. Об этом в разговоре с «Интерфаксом» заявила исполнительный директор Ассоциация туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По словам Ломидзе, ассоциация фиксирует положительную динамику по сокращению долга туроператоров перед туристами: около 60% суммы было погашено за первые три месяца 2023 г. «Сейчас, по нашим экстраполированным данным, долг составляет меньше 1 млрд руб. И мы считаем, что это хороший результат за один квартал. В контексте всего туристического рынка это довольно незначительная сумма», – сказала она.
Как утверждает Ломидзе, туроператоры нацелены полностью погасить долг перед клиентами за отмененные туры. Тем более, продолжила она, скоро начнется летний сезон, на который приходится основная часть заработка туроператоров. По ее словам, с учетом этого фактора и при отсутствии новых кризисных ситуаций долг удастся погасить до конца 2023 г.
Ранее стало известно, что Минфин во исполнение поручения президента подготовил законопроект, освобождающий туроператоров от НДС по внутреннему и въездному туризму.
22 августа 2022 г. премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план по реализации Стратегии развития туризма в России до 2035 г. Он включает в себя 65 мероприятий по господдержке отрасли, в их числе – финансирование развития туристических кластеров в регионах, льготное кредитование инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры, гранты бизнесу на строительство и реконструкцию гостиниц, а также поддержка развития сельского и экологического туризма.