Долги туроператоров за несостоявшиеся поездки упали ниже отметки в 1 млрд рублей

По словам Ломидзе, ассоциация фиксирует положительную динамику по сокращению долга туроператоров перед туристами: около 60% суммы было погашено за первые три месяца 2023 г. «Сейчас, по нашим экстраполированным данным, долг составляет меньше 1 млрд руб. И мы считаем, что это хороший результат за один квартал. В контексте всего туристического рынка это довольно незначительная сумма», – сказала она.