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Бизнес

Долги туроператоров за несостоявшиеся поездки упали ниже отметки в 1 млрд рублей

Ведомости

Сумма долга туроператоров за туры, которые были отменены в период пандемии и после 24 февраля, постепенно снижается и уже опустилась ниже отметки в 1 млрд руб. Об этом в разговоре с «Интерфаксом» заявила исполнительный директор Ассоциация туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По словам Ломидзе, ассоциация фиксирует положительную динамику по сокращению долга туроператоров перед туристами: около 60% суммы было погашено за первые три месяца 2023 г. «Сейчас, по нашим экстраполированным данным, долг составляет меньше 1 млрд руб. И мы считаем, что это хороший результат за один квартал. В контексте всего туристического рынка это довольно незначительная сумма», – сказала она.

Как утверждает Ломидзе, туроператоры нацелены полностью погасить долг перед клиентами за отмененные туры. Тем более, продолжила она, скоро начнется летний сезон, на который приходится основная часть заработка туроператоров. По ее словам, с учетом этого фактора и при отсутствии новых кризисных ситуаций долг удастся погасить до конца 2023 г.

Ранее стало известно, что Минфин во исполнение поручения президента подготовил законопроект, освобождающий туроператоров от НДС по внутреннему и въездному туризму. 

22 августа 2022 г. премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план по реализации Стратегии развития туризма в России до 2035 г. Он включает в себя 65 мероприятий по господдержке отрасли, в их числе – финансирование развития туристических кластеров в регионах, льготное кредитование инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры, гранты бизнесу на строительство и реконструкцию гостиниц, а также поддержка развития сельского и экологического туризма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных