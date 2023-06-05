Минпромторг не получал просьбу ведомств исключить Jagermeister из параллельного импорта
Министерство промышленности и торговли России не получало просьбу ведомств исключить из параллельного импорта продукцию немецкого производителя алкоголя Mast-Jagermeister SE. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга.
Как указано в сообщении пресс-службы, министерство включает или исключает продукцию в (из) перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, по предложениям профильных федеральных органов исполнительной власти.
«На данный момент Минпромторг России не получал позицию отраслевых регуляторов (Минфина России, Минсельхоза России, Росалкогольрегулирования) по вопросу исключения продукции немецкого производителя алкоголя Mast-Jagermeister SE из соответствующего перечня», – сообщили в Минпромторге.
Ранее сегодня стало известно, что Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) «Кристалл» направил письмо министру промышленности и торговли Денису Мантурову с просьбой исключить из параллельного импорта травяной ликер немецкого производителя Mast-Jagermeister SE.
После запуска производства биттеров Alter Heiler и Konig Heiler компания начала сталкиваться с «беспрецедентным и противозаконным давлением» немецкого производителя, отметили в «Кристалле». Там напомнили, что в мае Mast-Jagermeister потребовал через суд от КЛВЗ компенсацию в размере около 512 млн руб. за продажу товаров, которые немецкий производитель посчитал контрафактными.
Генеральный директор КЛВЗ Артем Чубукин, слова которого приводит пресс-служба, назвал утверждения о незаконном использовании товарных знаков Mast-Jagermeister ложными, поскольку российские ликеры являются «уникальной продукцией» завода и выпускаются по оригинальной рецептуре.