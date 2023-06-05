Минпромторг не получал просьбу ведомств исключить Jagermeister из параллельного импорта

После запуска производства биттеров Alter Heiler и Konig Heiler компания начала сталкиваться с «беспрецедентным и противозаконным давлением» немецкого производителя, отметили в «Кристалле». Там напомнили, что в мае Mast-Jagermeister потребовал через суд от КЛВЗ компенсацию в размере около 512 млн руб. за продажу товаров, которые немецкий производитель посчитал контрафактными.