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Минпромторг не получал просьбу ведомств исключить Jagermeister из параллельного импорта

Ведомости

Министерство промышленности и торговли России не получало просьбу ведомств исключить из параллельного импорта продукцию немецкого производителя алкоголя Mast-Jagermeister SE. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Как указано в сообщении пресс-службы, министерство включает или исключает продукцию в (из) перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, по предложениям профильных федеральных органов исполнительной власти.

«На данный момент Минпромторг России не получал позицию отраслевых регуляторов (Минфина России, Минсельхоза России, Росалкогольрегулирования) по вопросу исключения продукции немецкого производителя алкоголя Mast-Jagermeister SE из соответствующего перечня», – сообщили в Минпромторге.

Ранее по теме: Завод «Кристалл» попросил исключить Jagermeister из параллельного импорта

Ранее сегодня стало известно, что Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) «Кристалл» направил письмо министру промышленности и торговли Денису Мантурову с просьбой исключить из параллельного импорта травяной ликер немецкого производителя Mast-Jagermeister SE.

После запуска производства биттеров Alter Heiler и Konig Heiler компания начала сталкиваться с «беспрецедентным и противозаконным давлением» немецкого производителя, отметили в «Кристалле». Там напомнили, что в мае Mast-Jagermeister потребовал через суд от КЛВЗ компенсацию в размере около 512 млн руб. за продажу товаров, которые немецкий производитель посчитал контрафактными.

Генеральный директор КЛВЗ Артем Чубукин, слова которого приводит пресс-служба, назвал утверждения о незаконном использовании товарных знаков Mast-Jagermeister ложными, поскольку российские ликеры являются «уникальной продукцией» завода и выпускаются по оригинальной рецептуре.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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