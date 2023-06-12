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Nasdaq купит разработчика финансового ПО Adenza за $10,5 млрд

Ведомости

Американская биржа Nasdaq согласилась купить принадлежащую Thoma Bravo компанию-разработчика программного обеспечения Adenza за $10,5 млрд. Эта сделка станет крупнейшим приобретением биржевого оператора, пишет Reuters.

Одной из последних покупок Nasdaq стало приобретение в 2020 г. компании Verafin, которая занимается разработкой программного обеспечения для борьбы с финансовыми преступлениями. Сумма сделки составила $2,75 млрд, напоминает агентство.

ПО Adenza в основном используется банками и брокерскими конторами, сделка, по словам аналитиков, позволит Nasdaq еще больше диверсифицировать свою деятельность. Отмечается, что Thoma Bravo получит 14,9% акций Nasdaq, это сделает частную инвесткомпанию одним из крупнейших акционеров биржевого оператора.

Акции Nasdaq упали в понедельник, 12 июня, почти на 10% до $52,39, поскольку инвесторы сочли сделку «дорогой ставкой». Биржа ожидает, что годовой доход Adenza в 2023 г. составит около $590 млн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных