Nasdaq купит разработчика финансового ПО Adenza за $10,5 млрд

ПО Adenza в основном используется банками и брокерскими конторами, сделка, по словам аналитиков, позволит Nasdaq еще больше диверсифицировать свою деятельность. Отмечается, что Thoma Bravo получит 14,9% акций Nasdaq, это сделает частную инвесткомпанию одним из крупнейших акционеров биржевого оператора.