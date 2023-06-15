«Росатом» договорился об участии DP World в развитии Севморпути
«Росатом» подписал соглашение с оператором в области морских контейнерных перевозок DP World о взаимодействии с арабской компанией в развитии Северного морского пути (Севморпути, СМП). Об этом рассказал посол по особым поручениям МИДа, старшее должностное лицо России в Арктическом совете Николай Корчунов, передает «Интерфакс».
По словам дипломата, арабские страны проявляют интерес к инвестициям в СМП, что свидетельствует о том, что его развитие окупится «еще не один раз».
Корчунов также отметил, что Россия остается единственной страной в Арктическом регионе, не входящей в НАТО. «В последнее время мы видим, что генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в своих выступлениях выходит далеко за рамки военно-политической проблематики, берется комментировать содержание и перспективы невоенного, сугубо гражданского сотрудничества России с другими неарктическими государствами, с тем же Китаем», – отметил (цитата по ТАСС).
Россия при этом увеличивает инвестиционное сотрудничество в регионе с Китаем, добавил он.
В начале июня премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что развитие СМП важно для повышения транспортной связанности самых труднодоступных территорий России и реализации масштабных проектов, которые дополнительно принесут бюджету порядка 20 трлн руб.
Северный морской путь протяженностью 5600 км проходит от Мурманска до Владивостока вдоль российского побережья морей Северного Ледовитого и Тихого океанов. Навигация в восточном секторе Севморпути (от Таймыра до Берингова пролива) зимой невозможна без ледокольной проводки, толщина льда там достигает 3 м. В 2021 г. грузопоток на СМП составил 34,9 млн т. С 2019 по 2021 г. число рейсов увеличилось с 799 до 1627 в год, а грузопоток вырос на 11%. В 2022 г. по СМП было перевезено 34 млн т грузов.