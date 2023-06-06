Мишустин поручил обеспечить рентабельную грузовую базу для Севморпути
Развитие Северного морского пути (Севморпути, СМП) важно для повышения транспортной связанности самых труднодоступных территорий России и реализации масштабных проектов, которые дополнительно принесут бюджету порядка 20 трлн руб. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию СМП.
«Динамичные и надежные потоки строительных материалов и оборудования необходимы, чтобы реализовать столь масштабные проекты, как «Арктик СПГ», которые ведут за собой развитие смежных отраслей и в целом арктических и дальневосточных регионов», – рассказал он.
Расширение инфраструктуры на Крайнем Севере позволит российскому бизнесу свободно перенаправлять грузы как в восточном, так и западном направлении, оставаясь при этом в исключительной экономической зоне, что «существенно повысит его конкурентоспособность на мировом рынке», отметил Мишустин. Это также позволит наладить поставки, для которых не хватает мощностей Восточного полигона РЖД (БАМ и Транссиб).
«Наша задача – обеспечить рентабельную грузовую базу, если хотите, на вырост», – сказал он.
Ключевыми инвесторами выступили, добавил Мишустин, «Восток Ойл», «Новатэк», «Газпром нефть», «Норильский никель», «Северная звезда» и «Баимская». По его словам, арктические компании планируют увеличить объем перевозок до уровня более 190 млн т.
«В результате реализации таких проектов дополнительные поступления в бюджет составят более 20 трлн руб. То есть каждый вложенный бюджетный рубль принесет государству порядка 30 руб.», – отметил премьер.
Ранее в мае министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на совещании с президентом Владимиром Путиным рассказал, что ведущие арктические компании в этом году обязались поставить на СМП не менее 30 млн т грузов, а в следующем – не менее 71 млн т. Выход на 190 млн т ожидается в 2030 г. Для формирования грузовой базы будут привлекаться перспективные грузы от новых проектов, развиваться каботажные и транзитные перевозки, говорил он.
Чекунков также отметил тогда растущий интерес к использованию СМП со стороны Китая, Индии, государств Юго-Восточной Азии.
Северный морской путь протяженностью 5600 км проходит от Мурманска до Владивостока вдоль российского побережья морей Северного Ледовитого и Тихого океанов. Навигация в восточном секторе Севморпути (от Таймыра до Берингова пролива) зимой невозможна без ледокольной проводки, толщина льда там достигает 3 м. В 2021 г. грузопоток на СМП составил 34,9 млн т. С 2019 по 2021 г. число рейсов увеличилось с 799 до 1627 в год, а грузопоток вырос на 11%. В 2022 г. по СМП было перевезено 34 млн т грузов.