Мишустин поручил обеспечить рентабельную грузовую базу для Севморпути

Ранее в мае министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на совещании с президентом Владимиром Путиным рассказал, что ведущие арктические компании в этом году обязались поставить на СМП не менее 30 млн т грузов, а в следующем – не менее 71 млн т. Выход на 190 млн т ожидается в 2030 г. Для формирования грузовой базы будут привлекаться перспективные грузы от новых проектов, развиваться каботажные и транзитные перевозки, говорил он.