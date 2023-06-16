Путин предложил расширить программу льготного кредитования гостиничных проектов

15 июня на форуме замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков заявил, что по прогнозам к 2030 г. внутренний турпоток в России будет на уровне 140 млн человек. «Что касается стратегических задач, мы прогнозируем и будем стремиться к тому, чтобы нарастить число туристических поездок. Сейчас видим ориентир к 2030 г. до 140 млн человек», – заявил он. По итогам прошлого года показатель составил 73 млн, напомнил Вахруков.