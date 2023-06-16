Путин предложил расширить программу льготного кредитования гостиничных проектов
В ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Владимир Путин предложил расширить программу льготного кредитования гостиничных проектов.
Он отметил, что нужно ориентироваться не на текущие цифры, а на то, что турпоток будет и дальше увеличиваться.
«В этой связи предлагаю расширить программу льготного кредитования гостиничных проектов, сделать акцент на поддержку самого востребованного сегмента – это три и четыре звезды. Включить [в программу] строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков, горнолыжных курортов. Я знаю, что бизнес планирует или уже реализует такие проекты в Крыму на Дальнем Востоке, в Сибири, на Кавказе, на юге и в центральной части. Будем поддерживать», – рассказал президент.
Путин отметил, что активно развивается направление отдыха в модульных гостиницах, глэмпингах. «В прошлом году выделили 4,2 млрд руб. на поддержку этого направления. Охватили 174 проекта в 24 регионах. Но спрос выше. Предлагаю выделить в ближайшие два года 11 млрд руб. на строительство модульных гостиниц», – сообщил глава государства.
По подсчетам Путина, это позволит профинансировать еще 470 проектов почти на 9000 кв. м.
15 июня на форуме замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков заявил, что по прогнозам к 2030 г. внутренний турпоток в России будет на уровне 140 млн человек. «Что касается стратегических задач, мы прогнозируем и будем стремиться к тому, чтобы нарастить число туристических поездок. Сейчас видим ориентир к 2030 г. до 140 млн человек», – заявил он. По итогам прошлого года показатель составил 73 млн, напомнил Вахруков.
13 июня пресс-служба правительства сообщила, что на возведение модульных некапитальных построек для размещения туристов в 2023–2024 гг. будет направлено порядка 8 млрд руб., субсидии будут предоставлены 38 регионам.