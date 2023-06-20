Грузия стала лидером по поставкам вина в Россию

Эксперты связывают рост поставок вин из Грузии с несколькими факторами. В частности, по словам исполнительного директора виноторговой компании Fort Александра Липилина, рост доли грузинских вин связан с отсутствием проблем с оплатой и логистикой, он также обеспечен собственным импортом торговых сетей в низком и среднем ценовом сегменте. Кроме того, на грузинские вина действует нулевая импортная пошлина, добавляет руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. По его словам, поставки итальянских вин могут сдерживаться сложностями с платежами, ростом курсов валют и повышением цен на определенные позиции.