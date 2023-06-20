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Бизнес

Грузия стала лидером по поставкам вина в Россию

Ведомости

Грузия стала лидером среди экспортеров тихих вин в Россию, опередив при этом Италию. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на таможенные данные. 

За первые пять месяцев 2023 г. поставки грузинского вина в Россию выросли на 63% до 24,15 млн л. Для сравнения: Италия экспортировала 23,36 млн л вина, что на 31% больше по сравнению с прошлым годом. В результате доля Грузии в поставках тихих вин в Россию в объеме достигла 19,1%, а Италии — 18,5%.

В пятерку лидеров по поставкам тихих вин в Россию также вошли Испания (20,46 млн л), Франция (10,04 млн л) и Португалия (9,61 млн л). 

Эксперты связывают рост поставок вин из Грузии с несколькими факторами. В частности, по словам исполнительного директора виноторговой компании Fort Александра Липилина, рост доли грузинских вин связан с отсутствием проблем с оплатой и логистикой, он также обеспечен собственным импортом торговых сетей в низком и среднем ценовом сегменте. Кроме того, на грузинские вина действует нулевая импортная пошлина, добавляет руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. По его словам, поставки итальянских вин могут сдерживаться сложностями с платежами, ростом курсов валют и повышением цен на определенные позиции. 

После начала спецоперации на Украине США и страны ЕС ввели масштабные санкции против России, которые в том числе затронули импорт алкоголя. Так, США полностью запретили отгрузки спиртного, а ЕС ограничил поставки продукции дороже 300 евро за единицу товара.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных