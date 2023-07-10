Мишустин прилетел в Екатеринбург на «Иннопром»

Выставка «Иннопром» – международная площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов, говорится на сайте мероприятия. В 2023 г. главная тема выставки – «Устойчивое производство: стратегии обновления». Страной-партнером выступает Белоруссия. «Иннопром» проводится в выставочном комплексе «Екатеринбург-Экспо» на площади 50 000 кв. м. В этом году в выставке участвуют 60 представителей регионов России.