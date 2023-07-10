Мишустин прилетел в Екатеринбург на «Иннопром»
Премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург на международную промышленную выставку «Иннопром». Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
У трапа его встретили полпред президента в УФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В ходе поездки в Екатеринбург Мишустин встретится с премьерами Белоруссии и Казахстана Романом Головченко и Алиханом Смаиловым.
Вместе с премьерами Мишустин также примет участие в стратегической сессии «Устойчивое производство. Стратегия обновления». Кроме того, у него запланирована встреча со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым.
В пресс-службе кабмина уточнили, что Мишустин уже встретился с белорусским премьером. Вместе с Головченко и Смаиловым они приступили к осмотру выставки «Иннопром».
Помимо главы правительства РФ на Урал также прибыли вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, вице-премьер Алексей Оверчук и министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Выставка «Иннопром» – международная площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов, говорится на сайте мероприятия. В 2023 г. главная тема выставки – «Устойчивое производство: стратегии обновления». Страной-партнером выступает Белоруссия. «Иннопром» проводится в выставочном комплексе «Екатеринбург-Экспо» на площади 50 000 кв. м. В этом году в выставке участвуют 60 представителей регионов России.