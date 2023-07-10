«Ростех» в течение трех лет начнет производство бериллия

«Мариинский прииск» ведет добычу сырья на Малышевском и Аульском месторождениях в Свердловской области. Подтвержденные запасы изумрудно-бериллиевой руды компании оцениваются в более чем 13 400 т. Еще порядка 17 300 т запасов приходится на оксид бериллия, который применяется в ракетных двигателях и в качестве прозрачного защитного покрытия на зеркалах телескопов. По оценке «Ростеха», запасов достаточно для загрузки будущей фабрики на 30–50 лет вперед.