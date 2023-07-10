«Ростех» в течение трех лет начнет производство бериллия
Компания «Мариинский прииск», находящаяся под управлением «РТ-капитала» (входит в госкорпорацию «Ростех»), в течение трех лет запустит производство металлического бериллия в Свердловской области, сообщила госкорпорация.
Как отмечает «Ростех», в рамках инвестпроекта по развитию «Мариинского прииска» в течение ближайших трех лет будет построена флотационная фабрика, которая сможет перерабатывать до 250 000 т изумрудно-бериллиевой руды и выпускать до 50 т ценного металла в год.
«Мариинский прииск» – единственное в России и Европе действующее предприятие по промышленной добыче бериллового концентрата. Бериллий – редкий металл, который производится путем переработки изумрудно-бериллиевых руд и в дальнейшем используется в космической, атомной и других стратегических отраслях промышленности.
«Запуск флотационной фабрики позволит нам исключить из производственной цепочки иностранных посредников и значительно повысить экономическую эффективность», – отметил заместитель гендиректора «Ростеха» Александр Назаров.
Разработкой технологии обогащения руды совместно с «Мариинским прииском» займутся компания «Уралмеханобр» и Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии (ВНИИХТ, входит в научный дивизион «Росатома»).
Технико-экономическое обоснование (ТЭО) инвестроекта по развитию «Мариинского прииска» было проведено в сентябре 2022 г. и актуализировано в 2023 г. Прирост числящихся на государственном балансе запасов изумрудно-бериллиевой руды составил 30%, а оксида бериллия – 10%.
«Мариинский прииск» ведет добычу сырья на Малышевском и Аульском месторождениях в Свердловской области. Подтвержденные запасы изумрудно-бериллиевой руды компании оцениваются в более чем 13 400 т. Еще порядка 17 300 т запасов приходится на оксид бериллия, который применяется в ракетных двигателях и в качестве прозрачного защитного покрытия на зеркалах телескопов. По оценке «Ростеха», запасов достаточно для загрузки будущей фабрики на 30–50 лет вперед.
Малышевское месторождение – одно из трех месторождений изумрудов в мире и единственное в России. Основными его полезными ископаемыми являются изумруд и берилл – сырье для производства металлического бериллия, а также попутные полезные ископаемые – александрит, фенакит, хризоберилл, ювелирно-поделочный берилл, флогопит и редкие щелочные металлы (литий, рубидий, цезий).
«РТ-капитал» – дочерняя организация «Ростеха», которая осуществляет функции центра компетенций по работе, реструктуризации и управлению непрофильными активами. Компания объединяет более 150 предприятий.