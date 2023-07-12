Госдума в первом чтении приняла законопроект о добыче золота физлицами

Старатель может работать только на одном участке, снимать слой земли до 5 м и не может привлекать более 10 наемных работников. Максимальный объем добытого за весь срок деятельности предпринимателя на участке золота не должен превышать 30 кг. При этом не допускается применение взрывных работ, загрязняющих и экологически опасных веществ, использование химических способов добычи золота, применение оборудования мощностью более 5 кВт (за исключением транспортных средств разрешенной максимальной массой до 3500 кг).