СМИ сообщили об уходе Isuzu из России

На фоне начала спецоперации России на Украине ряд крупнейших автопроизводителей приостановили поставки в России и ушли с российского рынка. В мае 2022 г. Минпромторг включил в список для параллельного импорта 50 автомобильных марок, включая Isuzu. В марте 2023 г. перечень был расширен еще несколькими автомобильными брендами, в том числе Hyundai, Kia и Dacia.