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Бизнес

СМИ сообщили об уходе Isuzu из России

Ведомости

Японский автопроизводитель Isuzu покинул российский рынок, передав акции местной дочерней компании. Об этом сообщает Kyodo.

По данным NHK, акции перешли к «Соллерс» 12 июля. Отмечается, что российской компании переданы сборочный завод в Ульяновской области со штатом в 200 сотрудников. Kyodo напомнило, что Isuzu приостановила производство в России на фоне украинского кризиса. Из-за невозможности возобновить сборку автомобилей в РФ было принято решение покинуть российский рынок.

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Сборочная площадка Isuzu начала работать в Ульяновске в 2006 г. Автоконцерн занимался производством пикапов, грузовиков и спецтехники. В 2021 г. на нем было произведено около 3700 малых и больших грузовиков. На производство в России приходилось около 1% от объема мирового производства компании.

Весной 2022 г. производство Isuzu в России было приостановлено, поскольку комплекты для сборки перестали поступать из Японии из-за введения санкций против России. О том, что концерн может уйти из страны, стало известно в сентябре прошлого года. Среди возможных причин назывались логистические проблемы.

На фоне начала спецоперации России на Украине ряд крупнейших автопроизводителей приостановили поставки в России и ушли с российского рынка. В мае 2022 г. Минпромторг включил в список для параллельного импорта 50 автомобильных марок, включая Isuzu. В марте 2023 г. перечень был расширен еще несколькими автомобильными брендами, в том числе Hyundai, Kia и Dacia.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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