СМИ сообщили об уходе Isuzu из России
Японский автопроизводитель Isuzu покинул российский рынок, передав акции местной дочерней компании. Об этом сообщает Kyodo.
По данным NHK, акции перешли к «Соллерс» 12 июля. Отмечается, что российской компании переданы сборочный завод в Ульяновской области со штатом в 200 сотрудников. Kyodo напомнило, что Isuzu приостановила производство в России на фоне украинского кризиса. Из-за невозможности возобновить сборку автомобилей в РФ было принято решение покинуть российский рынок.
Сборочная площадка Isuzu начала работать в Ульяновске в 2006 г. Автоконцерн занимался производством пикапов, грузовиков и спецтехники. В 2021 г. на нем было произведено около 3700 малых и больших грузовиков. На производство в России приходилось около 1% от объема мирового производства компании.
Весной 2022 г. производство Isuzu в России было приостановлено, поскольку комплекты для сборки перестали поступать из Японии из-за введения санкций против России. О том, что концерн может уйти из страны, стало известно в сентябре прошлого года. Среди возможных причин назывались логистические проблемы.
На фоне начала спецоперации России на Украине ряд крупнейших автопроизводителей приостановили поставки в России и ушли с российского рынка. В мае 2022 г. Минпромторг включил в список для параллельного импорта 50 автомобильных марок, включая Isuzu. В марте 2023 г. перечень был расширен еще несколькими автомобильными брендами, в том числе Hyundai, Kia и Dacia.