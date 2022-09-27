Isuzu Motors может прекратить производство грузовиков в России

На прошлой неделе о полной остановке работы сообщил другой автоконцерн — Toyota Motors, расположенный в Шушарах в Санкт-Петербурге, из-за проблем с поставками комплектующих. Завод в России работал в течение 15 лет, производство было запущено в 2007 г. Это было первое сборочное предприятие, начавшее работу в Санкт-Петербурге: сейчас в городе также базируются заводы Nissan и Hyundai, выпуск на которых также приостановлен из-за логистических проблем.