Isuzu Motors может прекратить производство грузовиков в России
Японский автоконцерн Isuzu Motors может полностью прекратить производство грузовиков в России, сообщила токийская газета Yomiuri со ссылкой на заявление компании.
Среди возможных причин прекращения производства рассматриваются логистические проблемы, из-за которых завод уже приостановил производство в марте после начала специальной военной операции на Украине.
Сборочная площадка Isuzu начала работать в Ульяновске в 2006 г. Автоконцерн занимается производством пикапов, грузовиков и спецтехники. Уточняется, что в прошлом году было произведено около 3700 малых и больших грузовиков. На производство в России приходилось около 1% от объема мирового производства компании.
На прошлой неделе о полной остановке работы сообщил другой автоконцерн — Toyota Motors, расположенный в Шушарах в Санкт-Петербурге, из-за проблем с поставками комплектующих. Завод в России работал в течение 15 лет, производство было запущено в 2007 г. Это было первое сборочное предприятие, начавшее работу в Санкт-Петербурге: сейчас в городе также базируются заводы Nissan и Hyundai, выпуск на которых также приостановлен из-за логистических проблем.
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