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Isuzu Motors может прекратить производство грузовиков в России

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Японский автоконцерн Isuzu Motors может полностью прекратить производство грузовиков в России, сообщила токийская газета Yomiuri со ссылкой на заявление компании.

Среди возможных причин прекращения производства рассматриваются логистические проблемы, из-за которых завод уже приостановил производство в марте после начала специальной военной операции на Украине.

Сборочная площадка Isuzu начала работать в Ульяновске в 2006 г. Автоконцерн занимается производством пикапов, грузовиков и спецтехники. Уточняется, что в прошлом году было произведено около 3700 малых и больших грузовиков. На производство в России приходилось около 1% от объема мирового производства компании.

На прошлой неделе о полной остановке работы сообщил другой автоконцерн — Toyota Motors, расположенный в Шушарах в Санкт-Петербурге, из-за проблем с поставками комплектующих. Завод в России работал в течение 15 лет, производство было запущено в 2007 г. Это было первое сборочное предприятие, начавшее работу в Санкт-Петербурге: сейчас в городе также базируются заводы Nissan и Hyundai, выпуск на которых также приостановлен из-за логистических проблем.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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