«Соллерс» подтвердил закрытие сделки по покупке «Исузу рус»

Сборочная площадка Isuzu начала работать в Ульяновске в 2006 г. Автоконцерн занимался производством пикапов, грузовиков и спецтехники. В 2021 г. на нем было произведено около 3700 малых и больших грузовиков. На производство в России приходилось около 1% от объема мирового производства компании.