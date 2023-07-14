«Соллерс» подтвердил закрытие сделки по покупке «Исузу рус»
«ПАО "Соллерс" сообщает о закрытии сделки по приобретению 100% долей АО "Исузу рус"», – сказано в сообщении.
В компании отметили, что после покупки «Исузу рус» «Соллерс» будет заниматься поставкой запчастей для грузовых автомобилей Isuzu для гарантийного и сервисного обслуживания. Помимо этого, «Соллерс» намерен возобновить работу сборочной площадки компании в Ульяновске.
Ранее о том, что сделка по покупке долей «Исузу рус» была закрыта, сообщило японское агентство Kyodo. По информации телеканала NHK, акции перешли к «Соллерс» 12 июля.
Сборочная площадка Isuzu начала работать в Ульяновске в 2006 г. Автоконцерн занимался производством пикапов, грузовиков и спецтехники. В 2021 г. на нем было произведено около 3700 малых и больших грузовиков. На производство в России приходилось около 1% от объема мирового производства компании.
Весной 2022 г. производство Isuzu в России было приостановлено, поскольку комплекты для сборки перестали поступать из Японии из-за введения санкций против России. О том, что концерн может уйти из страны, стало известно в сентябре прошлого года. Среди возможных причин назывались логистические проблемы.