Грузовые автоперевозки подорожали на 38%

При этом ставки на международные перевозки практически не изменились. С начала года спрос на них вырос на 30%, в том числе на экспорт – на 3%. По словам руководителя направления международных автоперевозок в Noytech Supply Chain Solutions Ивана Головко, ставка на перевозки за рубежом снижается. В частности, с начала года стоимость транспортировки из Турции сократилась на 15–20%, в Китае – на 30–40%, «что связано с улучшением ситуации с очередями на границах и падением ставок морского фрахта». В то же время на европейском направлении ставки практически не изменились, хотя там объем перевозок сильно упал, в том числе из-за слабого курса рубля, торговых ограничений и политической нестабильности.