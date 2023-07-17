Грузовые автоперевозки подорожали на 38%
Стоимость грузовых перевозок по самым популярным направлениям с начала года выросла на 38%, за последние три месяца – на 10%. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные биржи грузоперевозок ATI.SU.
Рост ставок связан с ускорением процессов импортозамещения и перестройки производственных цепочек. Помимо этого, ATI.SU зафиксировал рост спроса на грузоперевозки. В частности, с начала года он вырос на 61%, в мае – июне рост оказался двукратным в годовом выражении.
Рост стоимости грузовых перевозок внутри России с начала года составил 15%, считают директор по развитию бизнеса FM Logistic в России Алексей Мисаилов и коммерческий директор SOTA Logistic Кирилл Латинский. По словам последнего, основная причина связана с нехваткой водителей категории Е и техники. «Дефицит кадров провоцирует рост зарплат, и сейчас непросто найти водителей на дальние магистрали даже за 190 000–200 000 руб. Доля затрат на персонал в перевозках составляет около 25–30%»,— считает Латинский.
По прогнозам Мисаилова, во втором полугодии стоимость перевозок на внутренних направлениях может вырасти на 30%, в том числе на фоне традиционного роста спроса.
При этом ставки на международные перевозки практически не изменились. С начала года спрос на них вырос на 30%, в том числе на экспорт – на 3%. По словам руководителя направления международных автоперевозок в Noytech Supply Chain Solutions Ивана Головко, ставка на перевозки за рубежом снижается. В частности, с начала года стоимость транспортировки из Турции сократилась на 15–20%, в Китае – на 30–40%, «что связано с улучшением ситуации с очередями на границах и падением ставок морского фрахта». В то же время на европейском направлении ставки практически не изменились, хотя там объем перевозок сильно упал, в том числе из-за слабого курса рубля, торговых ограничений и политической нестабильности.