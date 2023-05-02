Газета
Бизнес

Грузоперевозки по железной дороге превысили уровень 2022 года

В январе - апреле погрузка на сети РЖД выросла на 0,2% год к году
Арина Литова
Андрей Гордеев / Ведомости

Погрузка на сети РЖД за 4 месяца 2023 г. продемонстрировала символический рост в 0,2% относительно того же периода прошлого года и составила 411 млн т. Это следует из оперативных данных РЖД от 2 мая. Это первый случай с начала года, когда объем грузопотоков накопительным итогом с начал года оказался выше прошлогоднего уровня. Еще по итогам I квартала 2023 г. наблюдалось снижение погрузки на 0,8% до 305,5 млн т.

При этом погрузка на сети РЖД демонстрирует положительную помесячную динамику третий месяц подряд, рост начался в феврале (+0,2%) и продолжился в марте (+2%). Показатели свидетельствуют об ускорении темпов роста: в апреле погрузка на железной дороге прибавила уже 3% к тому же месяцу 2022 г. и составила 105,5 млн т. 

Погрузка на железной дороге в марте выросла на 2%

Этому способствовали перевозки зерна и стройматериалов для инфраструктурных проектов

В январе - апреле этого года, согласно оперативным данным РЖД, заметно увеличились перевозки зерна и строительных грузов – на 36% до 10,3 млн т и на 12% до 42,3 млн т соответственно. Также немного выросла погрузка кокса – до 3,7 млн т (+2%), контейнерных грузов – до 38,3 млн т (+1,6%), каменного угля – до 121,6 млн т (+1%). Перевозки нефти и нефтепродуктов за четыре месяца 2023 г. остались на прошлогоднем уровне, составив 72 млн т.

Перевозка остальных грузов в первые четыре месяца года демонстрировала снижение. Наиболее сильное падение наблюдается по лесным грузам – 9,4 млн т (-22%), а также промсырью и формовочным материалам – 8,5 млн т (-21%). Перевозки химикатов и соды снизились на 11,8% до 7,2 млн т, черных металлов – на 6% до 22,6 млн т, лома черных металлов – на 3% до 4 млн т, железной и марганцевой руды – на 2% до 38 млн т, химических и минеральных удобрений – на 1,3% до 20,3 млн т.

Наибольший рост погрузки пришелся на Забайкальскую (+27%), Приволжскую (+10,7%)  и Дальневосточную (+8,9%) железные дороги. Абсолютных значений РЖД не приводит.

Белоруссия увеличила транзит удобрений через Россию в прошлом году в 76 раз

Поставки выросли из-за введения западных санкций в отношении Минска

В 2022 г. погрузка на сети РЖД снизилась на 3,8% до 1,23 млрд т. Это был худший результат по динамике грузоперевозок за последние 13 лет. Погрузка начала падать после начала СВО на Украине и усиления антироссийских санкций. В марте 2022 г.  она сократилась на 2,4% до 106,7 млн т, в апреле – на 5% до 102,4 млн т, в мае – на 5,6% до 104,6 млн т.

В январе 2023 г. заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило также прогнозировал уменьшение погрузки по итогам текущего года на 2,5% до 1,2 млрд т. Но уже в апреле этого года топ-менеджер скорректировал свой прогноз, заявив в интервью «РЖД-ТВ», что объемы погрузки в 2023 г. будут «не ниже прошлогодних». 

Ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов полагает, что по итогам года погрузка на сети РЖД может увеличиться на 3-6%. Но ситуация, по его словам, будет зависеть от общего состояния российской экономики, динамики перевозок грузов по параллельному импорту и экспорта на Восток. Баранов отмечает, что увеличение перевозок отдельных видов продукции может быть обусловлено «возросшим спросом со стороны зарубежных покупателей». В частности, по его мнению, до конца года может увеличиться погрузка различных энергоносителей для формирования запасов к новому отопительному сезону.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров объясняет рост погрузки низкой базой 2022 г. По мнению эксперта, при сохранении текущей динамики «можно ожидать небольшого увеличения» перевозок грузов относительно 2022 г. Существенный рост погрузки зерна он связывает с хорошим урожаем прошлого года и «логистическими процессами» в рамках зерновой сделки (гарантирующей вывоз зерна с Украины. – «Ведомости»), а строительных грузов – реализацией крупных инфраструктурных проектов.

Ставки на долгосрочную аренду вагонов к концу года вырастут на 18–27%

Это создает риски невыполнения контрактных обязательств операторов

В апреле 2023 г. РЖД сообщала, что погрузка зерна в марте выросла на 45% год к году и составила 2,8 млн т, из которых 2 млн т отправилось на экспорт (+99,5%). Данных о динамике экспортных отгрузок за апрель РЖД не приводит. В феврале 2023 г. президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия в прошлом году собрала рекордный урожай зерна (более 150 млн т) и до конца сельскохозяйственного года (до 30 июня) сможет довести объем экспорта до 55-60 млн т.

Но Бурмистров подчеркивает, что уже сейчас РЖД теряет 1-1,5% потенциального прироста погрузки на сети из-за того, что пропускные способности железных дорог в РФ не позволяют принять больший объем грузов, в том числе направляющихся на Восток. «В первую очередь это касается угля, есть проблемы с контейнерными грузами и отгрузками на погранпереходах с Китаем и на Восточном полигоне (БАМ и Транссиб)», – добавил эксперт.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных