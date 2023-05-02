Грузоперевозки по железной дороге превысили уровень 2022 года

Грузоперевозки по железной дороге превысили уровень 2022 годаВ январе - апреле погрузка на сети РЖД выросла на 0,2% год к году
Погрузка на сети РЖД за 4 месяца 2023 г. продемонстрировала символический рост в 0,2% относительно того же периода прошлого года и составила 411 млн т. Это следует из оперативных данных РЖД от 2 мая. Это первый случай с начала года, когда объем грузопотоков накопительным итогом с начал года оказался выше прошлогоднего уровня. Еще по итогам I квартала 2023 г. наблюдалось снижение погрузки на 0,8% до 305,5 млн т.
При этом погрузка на сети РЖД демонстрирует положительную помесячную динамику третий месяц подряд, рост начался в феврале (+0,2%) и продолжился в марте (+2%). Показатели свидетельствуют об ускорении темпов роста: в апреле погрузка на железной дороге прибавила уже 3% к тому же месяцу 2022 г. и составила 105,5 млн т.
В январе - апреле этого года, согласно оперативным данным РЖД, заметно увеличились перевозки зерна и строительных грузов – на 36% до 10,3 млн т и на 12% до 42,3 млн т соответственно. Также немного выросла погрузка кокса – до 3,7 млн т (+2%), контейнерных грузов – до 38,3 млн т (+1,6%), каменного угля – до 121,6 млн т (+1%). Перевозки нефти и нефтепродуктов за четыре месяца 2023 г. остались на прошлогоднем уровне, составив 72 млн т.
Перевозка остальных грузов в первые четыре месяца года демонстрировала снижение. Наиболее сильное падение наблюдается по лесным грузам – 9,4 млн т (-22%), а также промсырью и формовочным материалам – 8,5 млн т (-21%). Перевозки химикатов и соды снизились на 11,8% до 7,2 млн т, черных металлов – на 6% до 22,6 млн т, лома черных металлов – на 3% до 4 млн т, железной и марганцевой руды – на 2% до 38 млн т, химических и минеральных удобрений – на 1,3% до 20,3 млн т.
Наибольший рост погрузки пришелся на Забайкальскую (+27%), Приволжскую (+10,7%) и Дальневосточную (+8,9%) железные дороги. Абсолютных значений РЖД не приводит.
В 2022 г. погрузка на сети РЖД снизилась на 3,8% до 1,23 млрд т. Это был худший результат по динамике грузоперевозок за последние 13 лет. Погрузка начала падать после начала СВО на Украине и усиления антироссийских санкций. В марте 2022 г. она сократилась на 2,4% до 106,7 млн т, в апреле – на 5% до 102,4 млн т, в мае – на 5,6% до 104,6 млн т.
В январе 2023 г. заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило также прогнозировал уменьшение погрузки по итогам текущего года на 2,5% до 1,2 млрд т. Но уже в апреле этого года топ-менеджер скорректировал свой прогноз, заявив в интервью «РЖД-ТВ», что объемы погрузки в 2023 г. будут «не ниже прошлогодних».
Ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов полагает, что по итогам года погрузка на сети РЖД может увеличиться на 3-6%. Но ситуация, по его словам, будет зависеть от общего состояния российской экономики, динамики перевозок грузов по параллельному импорту и экспорта на Восток. Баранов отмечает, что увеличение перевозок отдельных видов продукции может быть обусловлено «возросшим спросом со стороны зарубежных покупателей». В частности, по его мнению, до конца года может увеличиться погрузка различных энергоносителей для формирования запасов к новому отопительному сезону.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров объясняет рост погрузки низкой базой 2022 г. По мнению эксперта, при сохранении текущей динамики «можно ожидать небольшого увеличения» перевозок грузов относительно 2022 г. Существенный рост погрузки зерна он связывает с хорошим урожаем прошлого года и «логистическими процессами» в рамках зерновой сделки (гарантирующей вывоз зерна с Украины. – «Ведомости»), а строительных грузов – реализацией крупных инфраструктурных проектов.
В апреле 2023 г. РЖД сообщала, что погрузка зерна в марте выросла на 45% год к году и составила 2,8 млн т, из которых 2 млн т отправилось на экспорт (+99,5%). Данных о динамике экспортных отгрузок за апрель РЖД не приводит. В феврале 2023 г. президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия в прошлом году собрала рекордный урожай зерна (более 150 млн т) и до конца сельскохозяйственного года (до 30 июня) сможет довести объем экспорта до 55-60 млн т.
Но Бурмистров подчеркивает, что уже сейчас РЖД теряет 1-1,5% потенциального прироста погрузки на сети из-за того, что пропускные способности железных дорог в РФ не позволяют принять больший объем грузов, в том числе направляющихся на Восток. «В первую очередь это касается угля, есть проблемы с контейнерными грузами и отгрузками на погранпереходах с Китаем и на Восточном полигоне (БАМ и Транссиб)», – добавил эксперт.