Грузоперевозки по железной дороге превысили уровень 2022 года

В апреле 2023 г. РЖД сообщала, что погрузка зерна в марте выросла на 45% год к году и составила 2,8 млн т, из которых 2 млн т отправилось на экспорт (+99,5%). Данных о динамике экспортных отгрузок за апрель РЖД не приводит. В феврале 2023 г. президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия в прошлом году собрала рекордный урожай зерна (более 150 млн т) и до конца сельскохозяйственного года (до 30 июня) сможет довести объем экспорта до 55-60 млн т.