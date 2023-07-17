Владелец брендов Zewa и Libresse сообщил о завершении работы в России
Шведский производитель товаров для гигиены и здоровья Essity (владеет брендами Libresse, Libero и Zewa) сообщил о закрытии сделки по продаже российского бизнеса и о полном уходе с рынка. Заявление опубликовано на сайте компании.
Стоимость сделки составила 1,2 млрд шведских крон (около 10,6 млрд руб. по текущему курсу). «Таким образом, Essity покинула Россию», – говорится в сообщении. Покупателем стало ООО «Новые технологии», основным владельцем которого является российский предприниматель Игорь Шилов.
В Essity пояснили, что влияние сделки на прибыль (с учетом разницы в пересчете валют) оценивается в 500 млн шведских крон и будет отражено как статья, влияющая на сопоставимость, в третьем квартале 2023 г.
В компании подчеркнули, что с апреля 2022 г. Essity начала работу по выходу из российского бизнеса. В прошлом году российский бизнес принес 2% чистых продаж компании. В 2022 г. российские активы Essity были обесценены примерно на 1,7 млрд шведских крон.
В июне Essity объявила о прекращении деятельности в России. Тогда в компании сообщили, что власти уже одобрили сделку, а с покупателем подписано соответствующее соглашение.
Essity начала работать в России в 1994 г. В 1998 г. компания купила фабрику по производству санитарно-гигиенической продукции в Ленинградской области, на которой производились товары под брендами Zewa и Tork. В 2010 г. компания открыла две фабрики в Тульской области по производству туалетной бумаги, подгузников для детей и взрослых и товаров личной гигиены для женщин.