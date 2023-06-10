Владелец брендов Zewa и Libresse объявил о продаже бизнеса в России

Essity начала работать в России в 1994 г. В 1998 г. компания купила фабрику по производству санитарно-гигиенической продукции в Ленинградской области, на которой производились товары под брендами Zewa и Tork. В 2010 г. компания открыла две фабрики в Тульской области по производству туалетной бумаги, подгузников для детей и взрослых и товаров личной гигиены для женщин.