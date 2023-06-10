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Бизнес

Владелец брендов Zewa и Libresse объявил о продаже бизнеса в России

Ведомости

Шведский производитель товаров для гигиены и здоровья Essity (владеет брендами Libresse, Libero и Zewa) объявил о прекращении деятельности в России, компанию продадут. Заявление об этом 10 июня опубликовано на сайте компании.

В заявлении говорится, что Essity «отказывается» от российского бизнеса. Компания подписала соглашение с покупателем, сделку одобрили власти РФ. Ожидается, что процедуры по продаже бизнеса будут завершены во II квартале 2023 г. Производитель также сообщил, что начал предпринимать действия по уходу с российского рынка еще в апреле прошлого года. 

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«В 2022 году активы компании в России были обесценены примерно на 1,7 млрд шведских крон. В 2022 году чистые продажи Essity в России составили примерно 2% от общего объема чистых продаж группы», – говорится в заявлении. 

В Essity ожидают, что продажа бизнеса не окажет на общий доход компании «существенное финансовое влияние».

Essity начала работать в России в 1994 г. В 1998 г. компания купила фабрику по производству санитарно-гигиенической продукции в Ленинградской области, на которой производились товары под брендами Zewa и Tork. В 2010 г. компания открыла две фабрики в Тульской области по производству туалетной бумаги, подгузников для детей и взрослых и товаров личной гигиены для женщин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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