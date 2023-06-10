Владелец брендов Zewa и Libresse объявил о продаже бизнеса в России
Шведский производитель товаров для гигиены и здоровья Essity (владеет брендами Libresse, Libero и Zewa) объявил о прекращении деятельности в России, компанию продадут. Заявление об этом 10 июня опубликовано на сайте компании.
В заявлении говорится, что Essity «отказывается» от российского бизнеса. Компания подписала соглашение с покупателем, сделку одобрили власти РФ. Ожидается, что процедуры по продаже бизнеса будут завершены во II квартале 2023 г. Производитель также сообщил, что начал предпринимать действия по уходу с российского рынка еще в апреле прошлого года.
«В 2022 году активы компании в России были обесценены примерно на 1,7 млрд шведских крон. В 2022 году чистые продажи Essity в России составили примерно 2% от общего объема чистых продаж группы», – говорится в заявлении.
В Essity ожидают, что продажа бизнеса не окажет на общий доход компании «существенное финансовое влияние».
Essity начала работать в России в 1994 г. В 1998 г. компания купила фабрику по производству санитарно-гигиенической продукции в Ленинградской области, на которой производились товары под брендами Zewa и Tork. В 2010 г. компания открыла две фабрики в Тульской области по производству туалетной бумаги, подгузников для детей и взрослых и товаров личной гигиены для женщин.