Министр МЧС выступил за возобновление регулярных проверок бизнеса

16 июня президент России Владимир Путин предложил отменить проверки бизнеса, если он не связан с высокими рисками причинения вреда человеку и окружающей среде. Тогда он отметил, что в РФ значительно снизилось число проверок предпринимательства. В прошлом году было 339 000 проверочных мероприятий, что на 20% меньше, чем в ковидном 2020 г., и почти в пять раз меньше, чем в 2019 г.