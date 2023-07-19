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Бизнес

Министр МЧС выступил за возобновление регулярных проверок бизнеса

Ведомости

Руководитель МЧС Александр Куренков поддержал возобновление регулярных проверок бизнеса сотрудниками службы, заявил он на правительственном часе в Совете Федерации России.

«Я полностью поддерживаю возобновление регулярных проверок. Доверяй, но проверяй. Без проверок мы результата не добьемся», – сказал Куренков (цитата по ТАСС).

16 июня президент России Владимир Путин предложил отменить проверки бизнеса, если он не связан с высокими рисками причинения вреда человеку и окружающей среде. Тогда он отметил, что в РФ значительно снизилось число проверок предпринимательства. В прошлом году было 339 000 проверочных мероприятий, что на 20% меньше, чем в ковидном 2020 г., и почти в пять раз меньше, чем в 2019 г.

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Позже премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что «должны прекратиться плановые и внеплановые проверки, если только их деятельность не связана с высокими рисками причинения вреда гражданам и окружающей среде». Премьер также объявил, что правительство законодательно закрепит норму проведения проверок предпринимателей только за профильными ведомствами.

В 2020 г. в России был создан сайт единого реестра надзорных мероприятий в рамках реформы. С его помощью предприниматели могут отслеживать информацию о планирующихся проверках, видеть принятые после них решения, а также у них есть возможность обжаловать их в досудебном порядке. 17 марта Мишустин объявил, что плановые проверки бизнеса в ближайшие восемь лет будут проводиться только на объектах высокого риска.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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