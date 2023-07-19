Газета
Бизнес

Индийская Tata Group вложит 4 млрд фунтов в завод аккумуляторов в Великобритании

Ведомости

Tata Group из Индии построит завод по производству аккумуляторов для электромобилей в Великобритании за 4 млрд фунтов стерлингов ($5,24 млрд). Об этом сообщили в британском правительстве.

Завод, который будет построен на юго-западе Англии в Сомерсете, будет выпускать аккумуляторы мощностью 40 ГВтч. Кроме того, предприятие создаст порядка 4000 рабочих мест, отметил премьер-министр королевства Риши Сунак, чьи слова приводит пресс-служба.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

«Мы можем гордиться тем, что Великобритания была выбрана местом для первой гигафабрики Tata Group за пределами Индии, что делает нас одним из самых привлекательных мест для производства электромобилей», – отметил Сунак.

Tata Group – крупнейший конгломерат Индии. Группа включает в себя компании в области машиностроения, энергетики, химических веществ, информационных технологий и др.

11 июля Bloomberg писал, что индийская группа может заключить соглашение по покупке завода поставщика американской компании Apple – тайваньской компании Wistron – уже в августе. Уточнялось, что стоимость завода в Индии оценивается в свыше $600 млн. В апреле агентство сообщало, что Apple за год увеличила производство своих смартфонов iPhone в Индии в три раза – до более $7 млрд. Отмечалось, что наращивание производства было связано с планами американской компании уменьшить зависимость от Китая.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных