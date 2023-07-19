Индийская Tata Group вложит 4 млрд фунтов в завод аккумуляторов в Великобритании

11 июля Bloomberg писал, что индийская группа может заключить соглашение по покупке завода поставщика американской компании Apple – тайваньской компании Wistron – уже в августе. Уточнялось, что стоимость завода в Индии оценивается в свыше $600 млн. В апреле агентство сообщало, что Apple за год увеличила производство своих смартфонов iPhone в Индии в три раза – до более $7 млрд. Отмечалось, что наращивание производства было связано с планами американской компании уменьшить зависимость от Китая.