Индийская Tata Group вложит 4 млрд фунтов в завод аккумуляторов в Великобритании
Tata Group из Индии построит завод по производству аккумуляторов для электромобилей в Великобритании за 4 млрд фунтов стерлингов ($5,24 млрд). Об этом сообщили в британском правительстве.
Завод, который будет построен на юго-западе Англии в Сомерсете, будет выпускать аккумуляторы мощностью 40 ГВтч. Кроме того, предприятие создаст порядка 4000 рабочих мест, отметил премьер-министр королевства Риши Сунак, чьи слова приводит пресс-служба.
«Мы можем гордиться тем, что Великобритания была выбрана местом для первой гигафабрики Tata Group за пределами Индии, что делает нас одним из самых привлекательных мест для производства электромобилей», – отметил Сунак.
Tata Group – крупнейший конгломерат Индии. Группа включает в себя компании в области машиностроения, энергетики, химических веществ, информационных технологий и др.
11 июля Bloomberg писал, что индийская группа может заключить соглашение по покупке завода поставщика американской компании Apple – тайваньской компании Wistron – уже в августе. Уточнялось, что стоимость завода в Индии оценивается в свыше $600 млн. В апреле агентство сообщало, что Apple за год увеличила производство своих смартфонов iPhone в Индии в три раза – до более $7 млрд. Отмечалось, что наращивание производства было связано с планами американской компании уменьшить зависимость от Китая.