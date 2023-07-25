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Бизнес

ТМХ подписал соглашение с RVNL по производству электропоездов для Индии

Ведомости

«Трансмашхолдинг» и дочернее предприятие индийских железных дорог – компания Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) – подписали акционерное соглашение, говорится в сообщении российского холдинга.

«Соглашение предусматривает создание совместного предприятия Kinet Railway Solutions ltd., которое будет осуществлять реализацию проекта, предполагающего поставку и последующее сервисное обслуживание поездов Vande Bharat для нужд железных дорог Индии. Согласно документу, индийская сторона будет владеть 25%, российская – 75% создаваемого СП», – говорится в сообщении.

ТМХ и RVNL получили право произвести 120 16-вагонных электропоездов дальнего следования со спальными местами Vande Bharat на $1,7 млрд по результатам тендера, организованного государственным предприятием «Индийские железные дороги». Его итоги были подведены 1 марта 2023 г.

Электрички должны быть выпущены на территории Индии в городе Латур (штат Махараштра) в течение 5 лет с момента подписания договора. Последующее сервисное обслуживание техники должно осуществляться в течение 35 лет.

Следующим этапом реализации проекта должно стать подписание контракта с «Индийскими железными дорогами».

Эта сделка – первый для ТМХ контракт на индийском рынке и самый крупный в денежном выражении и по количеству заказанного подвижного состава.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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