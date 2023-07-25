ТМХ подписал соглашение с RVNL по производству электропоездов для Индии
«Трансмашхолдинг» и дочернее предприятие индийских железных дорог – компания Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) – подписали акционерное соглашение, говорится в сообщении российского холдинга.
«Соглашение предусматривает создание совместного предприятия Kinet Railway Solutions ltd., которое будет осуществлять реализацию проекта, предполагающего поставку и последующее сервисное обслуживание поездов Vande Bharat для нужд железных дорог Индии. Согласно документу, индийская сторона будет владеть 25%, российская – 75% создаваемого СП», – говорится в сообщении.
ТМХ и RVNL получили право произвести 120 16-вагонных электропоездов дальнего следования со спальными местами Vande Bharat на $1,7 млрд по результатам тендера, организованного государственным предприятием «Индийские железные дороги». Его итоги были подведены 1 марта 2023 г.
Электрички должны быть выпущены на территории Индии в городе Латур (штат Махараштра) в течение 5 лет с момента подписания договора. Последующее сервисное обслуживание техники должно осуществляться в течение 35 лет.
Следующим этапом реализации проекта должно стать подписание контракта с «Индийскими железными дорогами».
Эта сделка – первый для ТМХ контракт на индийском рынке и самый крупный в денежном выражении и по количеству заказанного подвижного состава.