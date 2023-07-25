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Бизнес

Швейцарский банк Julius Baer предупредил российских клиентов о закрытии счетов

Ведомости

Швейцарский банк Julius Baer начал информировать российских клиентов о закрытии счетов. Об этом со ссылкой на письмо банка сообщила консалтинговая компания Main Partner Trust в своем Telegram-канале.

Forbes со ссылкой на копию письма уточняет, что деловые отношения с клиентами банка планируется прекратить до 31 декабря. В Julius Baer такое решение объяснили «текущими обстоятельствами и развивающимися ограничениями», так как в этих условиях банк не может предлагать услуги, соответствующие стандартам организации.

В письме говорится, что все соглашения и контракты будут прекращены с 30 сентября, банк будет предоставлять только ограниченный спектр услуг. При этом с 1 августа Julius Baer введет несколько дополнительных комиссий.

В мае Main Partner Trust сообщала, что банк прекращает осуществлять платежи в рублях. Позже Julius Baer направил своим клиентам из России уведомления «о сегрегированном учете бумаг».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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