Швейцарский банк Julius Baer предупредил российских клиентов о закрытии счетов
Швейцарский банк Julius Baer начал информировать российских клиентов о закрытии счетов. Об этом со ссылкой на письмо банка сообщила консалтинговая компания Main Partner Trust в своем Telegram-канале.
Forbes со ссылкой на копию письма уточняет, что деловые отношения с клиентами банка планируется прекратить до 31 декабря. В Julius Baer такое решение объяснили «текущими обстоятельствами и развивающимися ограничениями», так как в этих условиях банк не может предлагать услуги, соответствующие стандартам организации.
В письме говорится, что все соглашения и контракты будут прекращены с 30 сентября, банк будет предоставлять только ограниченный спектр услуг. При этом с 1 августа Julius Baer введет несколько дополнительных комиссий.
В мае Main Partner Trust сообщала, что банк прекращает осуществлять платежи в рублях. Позже Julius Baer направил своим клиентам из России уведомления «о сегрегированном учете бумаг».