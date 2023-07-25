Швейцарский банк Julius Baer предупредил российских клиентов о закрытии счетов

Forbes со ссылкой на копию письма уточняет, что деловые отношения с клиентами банка планируется прекратить до 31 декабря. В Julius Baer такое решение объяснили «текущими обстоятельствами и развивающимися ограничениями», так как в этих условиях банк не может предлагать услуги, соответствующие стандартам организации.