Kering купит 30% бренда Valentino за 1,7 млрд евро

Mayhoola – инвестиционная организация, которая контролируется катарской Mayhoola for Investments LLC. Стратегия компании направлена на глобальные инвестиции в индустрию роскоши с долгосрочным инвестиционным подходом. Mayhoola инвестировала во французский дом класса люкс Balmain и итальянский Pal Zileri. Она также владеет ведущими турецкими универмагами класса люкс.