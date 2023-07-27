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Бизнес

Kering купит 30% бренда Valentino за 1,7 млрд евро

Ведомости

Французская компания Kering SA, владеющая такими брендами, как Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci и Yves Saint Laurent сообщила о приобретении 30% модного дома Valentino у катарского фонда Mayhoola. Сумма сделки составит 1,7 млрд евро.

«Kering станет крупным акционером с представительством в Совете директоров. Mayhoola останется мажоритарным акционером с 70% акционерного капитала и продолжит реализацию успешной стратегии развития бренда», – говорится в сообщении компании.

Mayhoola приобрела Valentino – один из самых признанных итальянских домов роскоши – в 2011 г. за 700 млн евро. В 2022 г. выручка компании составила 1,4 млрд евро, показатель EBITDA – 350 млн евро.

Mayhoola – инвестиционная организация, которая контролируется катарской Mayhoola for Investments LLC. Стратегия компании направлена на глобальные инвестиции в индустрию роскоши с долгосрочным инвестиционным подходом. Mayhoola инвестировала во французский дом класса люкс Balmain и итальянский Pal Zileri. Она также владеет ведущими турецкими универмагами класса люкс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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