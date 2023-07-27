Kering купит 30% бренда Valentino за 1,7 млрд евро
Французская компания Kering SA, владеющая такими брендами, как Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci и Yves Saint Laurent сообщила о приобретении 30% модного дома Valentino у катарского фонда Mayhoola. Сумма сделки составит 1,7 млрд евро.
«Kering станет крупным акционером с представительством в Совете директоров. Mayhoola останется мажоритарным акционером с 70% акционерного капитала и продолжит реализацию успешной стратегии развития бренда», – говорится в сообщении компании.
Mayhoola приобрела Valentino – один из самых признанных итальянских домов роскоши – в 2011 г. за 700 млн евро. В 2022 г. выручка компании составила 1,4 млрд евро, показатель EBITDA – 350 млн евро.
Mayhoola – инвестиционная организация, которая контролируется катарской Mayhoola for Investments LLC. Стратегия компании направлена на глобальные инвестиции в индустрию роскоши с долгосрочным инвестиционным подходом. Mayhoola инвестировала во французский дом класса люкс Balmain и итальянский Pal Zileri. Она также владеет ведущими турецкими универмагами класса люкс.