«АвтоВАЗ» изучает возможность запуска сборки автомобилей в Алжире

По его словам, Renault, бывший акционер компании, ориентировал поставки Lada на рынки СНГ и ближнего зарубежья, а не на африканский континент. «Но тем не менее, имея определенный опыт: в иные годы мы экспортировали до 300 000 автомобилей в год. То есть это сравнимо практически с нынешними объемами производства на "АвтоВАЗе". Мы рассчитываем реализовать этот потенциал и активно ведем переговоры не только с указанными североафриканскими странами, но также и с Эфиопией, Ганой, Нигерией, Марокко», – подчеркнул топ-менеджер.