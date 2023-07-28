«АвтоВАЗ» изучает возможность запуска сборки автомобилей в Алжире
Он отметил, что компания рассматривает Египет в качестве промышленного и логистического центра для экспансии в другие страны континента. Накануне в рамках форума «Россия – Африка» Соколов уточнил, что «АвтоВАЗ» ведет переговоры с египетской компанией Al Amal для возобновления производства автомобилей Lada.
«Аналогичный проект также мы рассматриваем по партнерской сборке наших автомобилей и с рядом других стран Африки. Если говорить о Северной Африке, то это в первую очередь с Алжиром», – отметил Соколов.
По его словам, Renault, бывший акционер компании, ориентировал поставки Lada на рынки СНГ и ближнего зарубежья, а не на африканский континент. «Но тем не менее, имея определенный опыт: в иные годы мы экспортировали до 300 000 автомобилей в год. То есть это сравнимо практически с нынешними объемами производства на "АвтоВАЗе". Мы рассчитываем реализовать этот потенциал и активно ведем переговоры не только с указанными североафриканскими странами, но также и с Эфиопией, Ганой, Нигерией, Марокко», – подчеркнул топ-менеджер.
27 июля Соколов рассказывал, что «АвтоВАЗ» рассматривает возможность поставок автомобилей в Африку и Латинскую Америку, сотрудничество по этому вопросу обсуждается с российской транспортной группой Fesco.
В 2023 г. компания планирует нарастить экспорт автомобилей до 30 000 штук, говорил ранее Соколов. За прошедший год машины были проданы в 17 стран, всего было реализовано свыше 17 200 автомобилей.