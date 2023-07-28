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«Интер РАО - Экспорт» и Мозамбик подписали соглашение по строительству ГЭС

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«Интер РАО–Экспорт» и «Электресидад де Мозамбик» подписали соглашение о сотрудничестве по проекту строительства ГЭС «Лурио-2» мощностью 120 МВт в Мозамбике. Об этом сообщает Минэнерго РФ.

Договоренность была заключена в рамках встречи министра энергетики России Николая Шульгинова c коллегой из Мозамбика Карлушем Закариашем на полях второго саммита «Россия–Африка», который проходит в Санкт-Петербурге.

Они обсудили перспективы взаимодействия в области электроэнергетики, в том числе в сфере строительства и модернизации электроэнергетических мощностей в африканской республике. А также отметили потенциал для развития сотрудничества в нефтегазовой отрасли, гидроэнергетике и в сфере возобновляемой энергетики. 

«Несмотря на важный тренд по ускоренному энергопереходу, первоначальная задача обеспечить доступность энергией африканский континент, в том числе республику Мозамбик», – подчеркнул Шульгинов. 

Ранее президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании форума заявил, что Россия заинтересована в сотрудничестве со странами Африки в сфере энергетики. По его словам, на данный момент в проработке находятся более 30 проектов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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