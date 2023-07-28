«Интер РАО - Экспорт» и Мозамбик подписали соглашение по строительству ГЭС
Договоренность была заключена в рамках встречи министра энергетики России Николая Шульгинова c коллегой из Мозамбика Карлушем Закариашем на полях второго саммита «Россия–Африка», который проходит в Санкт-Петербурге.
Они обсудили перспективы взаимодействия в области электроэнергетики, в том числе в сфере строительства и модернизации электроэнергетических мощностей в африканской республике. А также отметили потенциал для развития сотрудничества в нефтегазовой отрасли, гидроэнергетике и в сфере возобновляемой энергетики.
«Несмотря на важный тренд по ускоренному энергопереходу, первоначальная задача обеспечить доступность энергией африканский континент, в том числе республику Мозамбик», – подчеркнул Шульгинов.
Ранее президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании форума заявил, что Россия заинтересована в сотрудничестве со странами Африки в сфере энергетики. По его словам, на данный момент в проработке находятся более 30 проектов.