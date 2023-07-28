«Интер РАО - Экспорт» и Мозамбик подписали соглашение по строительству ГЭС

Они обсудили перспективы взаимодействия в области электроэнергетики, в том числе в сфере строительства и модернизации электроэнергетических мощностей в африканской республике. А также отметили потенциал для развития сотрудничества в нефтегазовой отрасли, гидроэнергетике и в сфере возобновляемой энергетики.