Хуснуллин: строительство трассы М12 до Казани почти завершено
Строительство трассы М12, которая соединит Москву и Казань, почти закончено. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, передает ТАСС.
«Мы завершили мост через Волгу, надвижку [пролетов]. <...> То есть у нас теперь вся трасса от Москвы до Казани полностью соединена, осталось только асфальт положить», – сказал Хуснуллин в ходе совещания по вопросам развития строительной отрасли, которое проводит президент РФ Владимир Путин.
Закончить строительство трассы планируется 20 декабря. 5 сентября будет запущена дорога до Арзамаса, уточнил вице-премьер.
Ранее сегодня Хуснуллин выступил по видеоконференции на церемонии по случаю завершения надвижки пролетного строения моста через Волгу на М12. Он отметил, что работы были завершены на месяц раньше запланированного срока. В 2024 г. планируется продлить трассу до Екатеринбурга, а в 2025 г. – до Тюмени.
Правительство приняло решение о создании новой скоростной платной автотрассы М12 (Москва – Нижний Новгород – Казань) в 2020 г. Дорога длиной 810 км должна стать частью международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, куда на данный момент входят трасса М11 (Москва – Санкт-Петербург) и ЦКАД. Госзаказчиком стройки является компания «Автодор».
Проект оценивался в 623 млрд руб., но в декабре 2021 г. Хуснуллин в интервью «Ведомостям» сообщил о росте стоимости дороги примерно на 200 млрд руб. В январе 2023 г. стоимость трассы увеличилась до 901,5 млрд руб.