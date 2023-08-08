Хуснуллин: строительство трассы М12 до Казани почти завершено

Ранее сегодня Хуснуллин выступил по видеоконференции на церемонии по случаю завершения надвижки пролетного строения моста через Волгу на М12. Он отметил, что работы были завершены на месяц раньше запланированного срока. В 2024 г. планируется продлить трассу до Екатеринбурга, а в 2025 г. – до Тюмени.