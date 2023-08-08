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Хуснуллин: строительство трассы М12 до Казани почти завершено

Ведомости

Строительство трассы М12, которая соединит Москву и Казань, почти закончено. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, передает ТАСС. 

«Мы завершили мост через Волгу, надвижку [пролетов]. <...> То есть у нас теперь вся трасса от Москвы до Казани полностью соединена, осталось только асфальт положить», – сказал Хуснуллин в ходе совещания по вопросам развития строительной отрасли, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

Закончить строительство трассы планируется 20 декабря. 5 сентября будет запущена дорога до Арзамаса, уточнил вице-премьер. 

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Ранее сегодня Хуснуллин выступил по видеоконференции на церемонии по случаю завершения надвижки пролетного строения моста через Волгу на М12. Он отметил, что работы были завершены на месяц раньше запланированного срока. В 2024 г. планируется продлить трассу до Екатеринбурга, а в 2025 г. – до Тюмени.

Правительство приняло решение о создании новой скоростной платной автотрассы М12 (Москва – Нижний Новгород – Казань) в 2020 г. Дорога длиной 810 км должна стать частью международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, куда на данный момент входят трасса М11 (Москва – Санкт-Петербург) и ЦКАД. Госзаказчиком стройки является компания «Автодор». 

Проект оценивался в 623 млрд руб., но в декабре 2021 г. Хуснуллин в интервью «Ведомостям» сообщил о росте стоимости дороги примерно на 200 млрд руб. В январе 2023 г. стоимость трассы увеличилась до 901,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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