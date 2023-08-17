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Бизнес

«Объединенная чайная компания» перезапустит производство чая «Беседа»

Ведомости

«Объединенная чайная компания» (ОЧК) возобновит выпуск чая «Беседа». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на генерального директора и совладельца компании Александра Конова.

Производство чая уже началось в Санкт-Петербурге на этой неделе. На первом этапе компания планирует выпускать черный чай в пакетиках под маркой «Беседа», а затем расширит ассортимент.

По словам Конова, компания собирается перезапустить бренд в среднем ценовом сегменте на федеральном уровне. В магазинах чай «Беседа» появится уже в сентябре, отметил он. 

Как отмечает газета, бренд «Беседа» появился на российском рынке в конце 1990-х гг. Выпуск чая прекратился в 2010-х, добавил собеседник «Коммерсанта» на рынке.

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Гендиректор ОЧК уточнил, что бренд «Беседа» входил в сделку с нидерландской компании Ekaterra. Летом 2022 г. производитель чая объявил об уходе из России, а весной 2023 г. мощности компании в Петербурге, где выпускалось до 16 000 т чая в год, перешли к ОЧК.

Ekaterra – один из крупнейших мировых производителей чая. В его портфеле находятся 34 бренда, включая Lipton, PG tips, Pukka, T2 и TAZO. В начале 2022 г. компания Unilever завершила продажу своего чайного бизнеса, объединенного в компанию Ekaterra, фонду CVC Capital Partners VIII за 4,5 млрд евро.

До сделки с Ekaterra в портфель российской компании входили марки Eastford, Berryford, Kama Sutra и «Зеленый стандарт». Также производитель занимается фасовкой чая по контракту, в том числе под собственными торговыми марками сетей. Согласно данным ЕГРЮЛ, 50% ОЧК принадлежит Конову, еще по 25% – у гендиректора спорткомплекса «Лужники» и бывшего вице-президента «АвтоВАЗа» Александра Пронина и у его супруги Ларисы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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