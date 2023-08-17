«Объединенная чайная компания» перезапустит производство чая «Беседа»

До сделки с Ekaterra в портфель российской компании входили марки Eastford, Berryford, Kama Sutra и «Зеленый стандарт». Также производитель занимается фасовкой чая по контракту, в том числе под собственными торговыми марками сетей. Согласно данным ЕГРЮЛ, 50% ОЧК принадлежит Конову, еще по 25% – у гендиректора спорткомплекса «Лужники» и бывшего вице-президента «АвтоВАЗа» Александра Пронина и у его супруги Ларисы.