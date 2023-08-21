РСПП попросил разрешить бизнесу не раскрывать отчетность до июля 2024 года
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в начале июля направил письмо в правительство, в котором попросил разрешить бизнесу не раскрывать финансовую отчетность до июля следующего года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента по правовому регулированию и правоприменению РСПП Александра Варварина.
Власти разрешили бизнесу не публиковать финансовую отчетность или раскрывать ее ограниченно в 2022 г. Это послабление, введенное в составе пакета мер по защите бизнеса от санкций, действовало до 1 июля 2023 г.
В РСПП считают, что действующее сейчас постановление кабмина № 1102, разрешающее в ряде случаев скрывать чувствительные к санкционным рискам сведения, в целом устраивает средний бизнес, но недостаточно для крупных компаний.
Там напомнили, в частности, о расширенных в июне критериях ЕС для включения в санкционные списки, по которым под ограничения могут попасть физлица и бизнес, работающие в секторах экономики, обеспечивающих существенный доход бюджета России. Финансовая отчетность компаний в открытом доступе значительно упростит сбор информации ЕС о них и введение против них санкций, считают в РСПП.
Поэтому РСПП попросил правительство «в возможно короткий срок» разрешить не публиковать полностью или частично такую отчетность до июля 2024 г. В союзе предложили и другой вариант: определить отдельным нормативным актом список компаний, которым будет разрешено не публиковать отчетность.
Обсуждение возможного продления этой меры началось еще в мае. Как писали тогда «Ведомости», представители Минфина и ЦБ настаивали на возврате к режиму практически полной прозрачности, но власти в целом готовы к компромиссу.
По данным опроса «БКС Мир инвестиций», который финансовый холдинг провел среди 46 российских эмитентов, десять российских компаний планируют вернуться до конца года к раскрытию результатов по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) или расширить перечень раскрываемых показателей.