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Бизнес

РСПП попросил разрешить бизнесу не раскрывать отчетность до июля 2024 года

Ведомости

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в начале июля направил письмо в правительство, в котором попросил разрешить бизнесу не раскрывать финансовую отчетность до июля следующего года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента по правовому регулированию и правоприменению РСПП Александра Варварина.

Власти разрешили бизнесу не публиковать финансовую отчетность или раскрывать ее ограниченно в 2022 г. Это послабление, введенное в составе пакета мер по защите бизнеса от санкций, действовало до 1 июля 2023 г. 

В РСПП считают, что действующее сейчас постановление кабмина № 1102, разрешающее в ряде случаев скрывать чувствительные к санкционным рискам сведения, в целом устраивает средний бизнес, но недостаточно для крупных компаний. 

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Там напомнили, в частности, о расширенных в июне критериях ЕС для включения в санкционные списки, по которым под ограничения могут попасть физлица и бизнес, работающие в секторах экономики, обеспечивающих существенный доход бюджета России. Финансовая отчетность компаний в открытом доступе значительно упростит сбор информации ЕС о них и введение против них санкций, считают в РСПП.

Поэтому РСПП попросил правительство «в возможно короткий срок» разрешить не публиковать полностью или частично такую отчетность до июля 2024 г. В союзе предложили и другой вариант: определить отдельным нормативным актом список компаний, которым будет разрешено не публиковать отчетность.

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Обсуждение возможного продления этой меры началось еще в мае. Как писали тогда «Ведомости», представители Минфина и ЦБ настаивали на возврате к режиму практически полной прозрачности, но власти в целом готовы к компромиссу.

По данным опроса «БКС Мир инвестиций», который финансовый холдинг провел среди 46 российских эмитентов, десять российских компаний планируют вернуться до конца года к раскрытию результатов по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) или расширить перечень раскрываемых показателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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