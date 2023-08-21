РСПП попросил разрешить бизнесу не раскрывать отчетность до июля 2024 года

Там напомнили, в частности, о расширенных в июне критериях ЕС для включения в санкционные списки, по которым под ограничения могут попасть физлица и бизнес, работающие в секторах экономики, обеспечивающих существенный доход бюджета России. Финансовая отчетность компаний в открытом доступе значительно упростит сбор информации ЕС о них и введение против них санкций, считают в РСПП.