Суд впервые оштрафовал Telegram за отказ локализовать данные в России

Согласно закону о персональных данных от 2015 г., компании обязаны хранить данные россиян в базах, которые находятся на территории России. В случае нарушения законодательства сервис может быть заблокирован. В частности, в 2016 г. за отказ исполнять требования соцсеть LinkedIn была внесена в реестр нарушителей закона о персональных данных. В 2019 г. президент России Владимир Путин подписал закон о назначении штрафов за это правонарушение.