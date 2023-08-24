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Бизнес

Суд впервые оштрафовал Telegram за отказ локализовать данные в России

Ведомости

Мировой суд назначил мессенджеру Telegram штраф в размере 50 000 руб. за отказ локализовать данные российских пользователей в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Компанию признали виновной по ч. 5 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнения требования об уточнении персональных данных). Максимальное наказание по статье для юрлиц – до 90 000 руб. Уточняется, что представители Telegram в суд не явились.

Это первый штраф Telegram за подобное правонарушение. Ранее суд штрафовал за отказ локализовать данные Spotify, Apple, WhatsApp, Match Group (владеет Tinder), Airbnb, Google, Twitch, Pinterest и др.

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Согласно закону о персональных данных от 2015 г., компании обязаны хранить данные россиян в базах, которые находятся на территории России. В случае нарушения законодательства сервис может быть заблокирован. В частности, в 2016 г. за отказ исполнять требования соцсеть LinkedIn была внесена в реестр нарушителей закона о персональных данных. В 2019 г. президент России Владимир Путин подписал закон о назначении штрафов за это правонарушение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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