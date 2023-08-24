Суд впервые оштрафовал Telegram за отказ локализовать данные в России
Мировой суд назначил мессенджеру Telegram штраф в размере 50 000 руб. за отказ локализовать данные российских пользователей в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Компанию признали виновной по ч. 5 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнения требования об уточнении персональных данных). Максимальное наказание по статье для юрлиц – до 90 000 руб. Уточняется, что представители Telegram в суд не явились.
Это первый штраф Telegram за подобное правонарушение. Ранее суд штрафовал за отказ локализовать данные Spotify, Apple, WhatsApp, Match Group (владеет Tinder), Airbnb, Google, Twitch, Pinterest и др.
Согласно закону о персональных данных от 2015 г., компании обязаны хранить данные россиян в базах, которые находятся на территории России. В случае нарушения законодательства сервис может быть заблокирован. В частности, в 2016 г. за отказ исполнять требования соцсеть LinkedIn была внесена в реестр нарушителей закона о персональных данных. В 2019 г. президент России Владимир Путин подписал закон о назначении штрафов за это правонарушение.