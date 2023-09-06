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На Камчатке вслед за Коми прекратили полеты на чешских самолетах

Ведомости

В Камчатском крае с сентября прекращены полеты на чешских двухмоторных самолетах L-410 (до 19 мест) из-за дефицита запчастей, пишет РБК со ссылкой на местное правительство и единую дальневосточную авиакомпанию «Аврора».

В начале года аналогичное решение приняла и компания «Комиавиатранс», выполняющая полеты по социально значимым маршрутам в Коми.

Как отмечает издание, три L-410 поступили на Камчатку в 2010-2011 гг. и летали в пять трудноступных и малонаселенных сел. Остановка их эксплуатации связана с «окончанием ресурсов» некоторых узлов и агрегатов самолетов и сложностями с поставками по параллельному импорту. В «Авроре» рассказали, что L-410 заменят другими машинами из парка Камчатского авиационного предприятия, поэтому транспортная доступность населенных пунктов не пострадает. Авиаперевозчик пояснил, что эксплуатация бортов приостановлена до разрешения вопроса с поставками запчастей.

Минпромторг в свою очередь сообщил, что российские предприятия организовали снабжение перевозчиков необходимым оборудованием и запчастями для L-410, поэтому эксплуатанты, заключившие соответствующие договоры, «получают запрошенные позиции в полном объеме».

Всего в России осталось семь коммерческих операторов L-410, в авиапарках которых находится 28 машин.

В июне РБК сообщил, что российские региональные авиакомпании начали сокращать рейсы на L-410 из-за дефицита запчастей. Рабочая группа «Развитие авиационных перевозок и региональных аэропортов» комиссии Госсовета по направлению «транспорт» еще весной рекомендовала властям регионов, где используются такие самолеты, принять меры до конца года по сохранению транспортной доступности населения, в том числе с помощью других видов транспорта. 

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Минпромторг тогда указал на отсутствие непреодолимых проблем с эксплуатацией L-410, поскольку все необходимые запчасти доступны с использованием механизма параллельного импорта.

На фоне начала спецоперации России на Украине западные страны ввели санкции против российской авиаотрасли, включая полный запрет на поставки авиатехники (в том числе самолетов Boeing и Airbus) и комплектующих. Также было запрещено страхование и техобслуживание воздушных судов, а иностранные лизинговые компании начали отзывать уже поставленные самолеты.

В феврале руководитель Росавиации Александр Нерадько подчеркнул, что ограничения не повлияли на безопасность полетов в РФ. Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев также призвал не сомневаться в безопасности полетов. По его словам, в России «есть весь набор запчастей», поэтому «пока опасаться нечего».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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