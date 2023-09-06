На Камчатке вслед за Коми прекратили полеты на чешских самолетах

Как отмечает издание, три L-410 поступили на Камчатку в 2010-2011 гг. и летали в пять трудноступных и малонаселенных сел. Остановка их эксплуатации связана с «окончанием ресурсов» некоторых узлов и агрегатов самолетов и сложностями с поставками по параллельному импорту. В «Авроре» рассказали, что L-410 заменят другими машинами из парка Камчатского авиационного предприятия, поэтому транспортная доступность населенных пунктов не пострадает. Авиаперевозчик пояснил, что эксплуатация бортов приостановлена до разрешения вопроса с поставками запчастей.