Роскачество оценило уровень доверия россиян к отечественным товарам в более 90%
Уровень доверия россиян к качеству отечественных продовольственных товаров составляет 91%, сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«Если говорить о цифрах, которым точно можно радоваться, – 91% составляет уровень доверия к качеству продовольственных товаров со стороны наших граждан. Это рекордный показатель за последние годы», – сказал Протасов, его слова привела пресс-служба кабмина.
Глава ведомства добавил, что в период контрольно-надзорного моратория Роскачество проверило свыше 10 500 товаров в 232 товарных категориях – это 90% базовой потребительской корзины россиян.
Как отметил Протасов в ходе встречи, по поручению президента РФ Владимира Путина восемь лет назад был перезапущен государственный знак качества – сейчас таких товаров свыше 250 в более 40 регионах. В декабре 2022 г. президент России Владимир Путин призвал покупать товары отечественного производства.
Весной этого года правительство продлило мораторий на плановые проверки бизнеса на восемь лет. Мишустин уточнял, что решение является частью реформы контрольно-надзорной деятельности и направлено на дальнейшее снижение нагрузки на предпринимательство.