Роскачество оценило уровень доверия россиян к отечественным товарам в более 90%

Как отметил Протасов в ходе встречи, по поручению президента РФ Владимира Путина восемь лет назад был перезапущен государственный знак качества – сейчас таких товаров свыше 250 в более 40 регионах. В декабре 2022 г. президент России Владимир Путин призвал покупать товары отечественного производства.