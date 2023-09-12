Минтранс прорабатывает вопрос о продлении срока службы вагонов без модернизации
Минтранс России рассматривает новый порядок продления срока службы железнодорожных вагонов, который не будет ограничиваться одним только проведением модернизации, сообщил журналистам замглавы министерства Валентин Иванов.
«Мы видим не жесткое назначение назначенного срока службы и не возможности его дальнейшего продления, а возможность пролонгации при соответствующих мероприятиях по подтверждению качества продукции», – приводит его слова ТАСС.
Сегодня продлить срок службы вагонов можно только через модернизацию. Кроме нее Минтранс хочет внести еще возможность сертификации и испытаний, чтобы без самой модернизации подтвердить определенный срок, в течение которого вагон может еще эксплуатироваться.
Нормативный срок службы вагонов сейчас составляет от 22 до 40 лет в зависимости от их типа. Для полувагонов это 22-32 года, цистерн – 32 года, а для платформ – 40 лет.
Ранее в апреле эксперты предупредили о росте арендных ставок на вагоны на фоне спада выпуска вкупе с замедлением перевозки грузов по сети РЖД, писали «Ведомости». К концу 2023 г. они могут вырасти на 18–27% в годовом выражении и достигнуть 1600–2100 руб. за вагон в сутки предупреждали в ГТЛК. В 2023 г. в ГТЛК ожидают увеличения объема закупок вагонов на 16% к 2022 г. до 55 000 шт.
Позднее аналитики «ВТБ лизинга подсчитали, что к 2030 г. в России будут списаны около 200 000 вагонов на сети РЖД из-за окончания срока службы. На их замену операторам придется потратить не менее 1 трлн руб. Как отмечали источники РБК, срок службы к 2030 г. истекает у 237 000 вагонов – 18,3% от списочного парка подвижного состава на сети РЖД. Большая их часть приходится на полувагоны (114 000 шт.), цистерны (53 000) и платформы (26 000).