Минтранс прорабатывает вопрос о продлении срока службы вагонов без модернизации

Ранее в апреле эксперты предупредили о росте арендных ставок на вагоны на фоне спада выпуска вкупе с замедлением перевозки грузов по сети РЖД, писали «Ведомости». К концу 2023 г. они могут вырасти на 18–27% в годовом выражении и достигнуть 1600–2100 руб. за вагон в сутки предупреждали в ГТЛК. В 2023 г. в ГТЛК ожидают увеличения объема закупок вагонов на 16% к 2022 г. до 55 000 шт.