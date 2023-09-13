Альфа-банк инициирует банкротство кипрской головной компании «Связного»
Альфа-банк собирается обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом кипрской DTS Retail LTD (владеет 69,25% ритейлера «Сеть Связной»). Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на базу данных ЕФРСБ.
Сообщение в базе данных размещено 11 сентября. 22 марта банк подал два иска к «Связному» на общую сумму 8,2 млрд руб. Ответчиком выступает DTS Retail. По первому иску, сумма требований которого составляет 7,67 млрд руб, третье лицо – «Связной». Ко второму иску, по которому банк требует с ответчика 548 млн руб., в качестве третьего лица помимо «Связного» привлечен российский офис Samsung – «Самсунг электроникс рус компани».
Представитель Альфа-банка ранее рассказал «Ведомостям», что иски поданы к DTS Retail как к поручителю по кредитам, которые банк выдал «Сети Связной». 15 июня Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с владельца «Связного» 548 млн руб.
Договор о банковских гарантиях был заключен между Альфа-банком и «Связным» в апреле 2018 г. на 9 млрд руб. Банк взял на себя обязательства по оплате поставок товаров сети. DTS Retail поручился, что ритейлер вернет деньги. В ноябре 2022 г. «Связной» получил отсрочку по выплате долга до марта 2024 г., однако компания нарушила график погашения задолженности.
В июне Арбитражный суд Москвы ввел в отношении «Связного» процедуру наблюдения. О том, что ритейлер намерен инициировать банкротство, стало известно в феврале. На момент начала банкротства долги «Связного» перед кредиторами составляли более 15 млрд руб., отмечает «Коммерсантъ».
В конце марта на Федресурсе появились данные, что обратить в суд с заявлением о признании банкротом «Связного» также намерен Альфа-банк. В октябре 2022 г. о намерении инициировать банкротство «Связного» сообщал Совкомбанк, которому ритейлер задолжал 2,5 млрд руб., в январе 2023 г. аналогичное заявление сделал торговый центр «Авиапарк».
В июле 2022 г. Альфа-банк подавал иски к «Сети Связной» и DTS Retail на 5,5 млрд и 5,9 млрд руб. соответственно. Тогда речь шла о факторинговой сделке на поставку электроники через дистрибутора «Мерлион». Разбирательства по ним продолжались до конца 2022 г. и закончились мировыми соглашениями банка с ответчиками.