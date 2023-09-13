Альфа-банк инициирует банкротство кипрской головной компании «Связного»

Договор о банковских гарантиях был заключен между Альфа-банком и «Связным» в апреле 2018 г. на 9 млрд руб. Банк взял на себя обязательства по оплате поставок товаров сети. DTS Retail поручился, что ритейлер вернет деньги. В ноябре 2022 г. «Связной» получил отсрочку по выплате долга до марта 2024 г., однако компания нарушила график погашения задолженности.