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Альфа-банк инициирует банкротство кипрской головной компании «Связного»

Ведомости

Альфа-банк собирается обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом кипрской DTS Retail LTD (владеет 69,25% ритейлера «Сеть Связной»). Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на базу данных ЕФРСБ. 

Сообщение в базе данных размещено 11 сентября. 22 марта банк подал два иска к «Связному» на общую сумму 8,2 млрд руб. Ответчиком выступает DTS Retail. По первому иску, сумма требований которого составляет 7,67 млрд руб, третье лицо – «Связной». Ко второму иску, по которому банк требует с ответчика 548 млн руб., в качестве третьего лица помимо «Связного» привлечен российский офис Samsung – «Самсунг электроникс рус компани».

Представитель Альфа-банка ранее рассказал «Ведомостям», что иски поданы к DTS Retail как к поручителю по кредитам, которые банк выдал «Сети Связной». 15 июня Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с владельца «Связного» 548 млн руб.

Договор о банковских гарантиях был заключен между Альфа-банком и «Связным» в апреле 2018 г. на 9 млрд руб. Банк взял на себя обязательства по оплате поставок товаров сети. DTS Retail поручился, что ритейлер вернет деньги. В ноябре 2022 г. «Связной» получил отсрочку по выплате долга до марта 2024 г., однако компания нарушила график погашения задолженности.  

В июне Арбитражный суд Москвы ввел в отношении «Связного» процедуру наблюдения. О том, что ритейлер намерен инициировать банкротство, стало известно в феврале. На момент начала банкротства долги «Связного» перед кредиторами составляли более 15 млрд руб., отмечает «Коммерсантъ».

В конце марта на Федресурсе появились данные, что обратить в суд с заявлением о признании банкротом «Связного» также намерен Альфа-банк. В октябре 2022 г. о намерении инициировать банкротство «Связного» сообщал Совкомбанк, которому ритейлер задолжал 2,5 млрд руб., в январе 2023 г. аналогичное заявление сделал торговый центр «Авиапарк». 

В июле 2022 г. Альфа-банк подавал иски к «Сети Связной» и DTS Retail на 5,5 млрд и 5,9 млрд руб. соответственно. Тогда речь шла о факторинговой сделке на поставку электроники через дистрибутора «Мерлион». Разбирательства по ним продолжались до конца 2022 г. и закончились мировыми соглашениями банка с ответчиками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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