Титов сообщил о 10 исках о возврате активов в собственность государства
Прокуратура подала около 10 исков о возврате в государственную собственность активов, сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.
По словам Титова, по некоторым разбирательствам еще есть юридические вопросы. Однако, системной проблему с подачей исков, по мнению бизнес-омбудсмена, считать пока нельзя. Он отметил, что некоторые суда принимают решение и в пользу предпринимателей. Аппарат уполномоченного наблюдает за судебными разбирательствами.
На фоне подачи исков Генпрокуратуры об изъятии собственности в пользу государства на ВЭФ была запущена дискуссия, идет ли в стране «деприватизация». О тренде на национализацию заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф, а министр экономического развития Максим Решетников назвал «путем в никуда» пересмотр итогов приватизации.
Президент России Владимир Путин отметил, что никакой деприватизации в России не будет. По его словам, Генпрокуратура работает «по отдельным направлениям, по отдельным компаниям», и отметил, что правоохранительные органы имеют право оценивать то, что происходит в экономике.