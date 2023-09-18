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Бизнес

Титов сообщил о 10 исках о возврате активов в собственность государства

Ведомости

Прокуратура подала около 10 исков о возврате в государственную собственность активов, сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Сегодня мы говорим о наличии в судах порядка 10 дел по возврату собственности государству», – рассказал Титов в интервью «Интерфаксу» в рамках ВЭФ.

По словам Титова, по некоторым разбирательствам еще есть юридические вопросы. Однако, системной проблему с подачей исков, по мнению бизнес-омбудсмена, считать пока нельзя. Он отметил, что некоторые суда принимают решение и в пользу предпринимателей. Аппарат уполномоченного наблюдает за судебными разбирательствами.

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На фоне подачи исков Генпрокуратуры об изъятии собственности в пользу государства на ВЭФ была запущена дискуссия, идет ли в стране «деприватизация». О тренде на национализацию заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф, а министр экономического развития Максим Решетников назвал «путем в никуда» пересмотр итогов приватизации.

Президент России Владимир Путин отметил, что никакой деприватизации в России не будет. По его словам, Генпрокуратура работает «по отдельным направлениям, по отдельным компаниям», и отметил, что правоохранительные органы имеют право оценивать то, что происходит в экономике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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