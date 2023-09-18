Титов сообщил о 10 исках о возврате активов в собственность государства

По словам Титова, по некоторым разбирательствам еще есть юридические вопросы. Однако, системной проблему с подачей исков, по мнению бизнес-омбудсмена, считать пока нельзя. Он отметил, что некоторые суда принимают решение и в пользу предпринимателей. Аппарат уполномоченного наблюдает за судебными разбирательствами.