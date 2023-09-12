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Бизнес

Путин исключил деприватизацию в России

Ведомости

Никакой деприватизации в России не будет, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ.

«Никакой деприватизации не намечается, никакой деприватизации не будет. Вот это я вам могу точно сказать», – сказал президент.

Он добавил, что Генпрокуратура России работает «по отдельным направлениям, по отдельным компаниям», и отметил, что правоохранительные органы имеют право оценивать то, что происходит в экономике.

«Но это не связано с какими-то решениями по поводу деприватизации», – подчеркнул он.

В мае заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что в России должна состояться большая приватизация, но для этого нужно сформировать рынок. До этого председатель правления банка ВТБ Андрей Костин также предложил перезапустить в стране приватизацию в связи с разрушением из-за санкций «несущих элементов» российской экономики.

15 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопрос приватизации находится постоянно на повестке дня, в правительстве его многие поддерживают. При этом он уточнял, что приватизация «всегда является конечным результатом» за исключением секторов, где частный бизнес не может физически обеспечивать консолидированное развитие отрасли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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