Путин исключил деприватизацию в России

В мае заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что в России должна состояться большая приватизация, но для этого нужно сформировать рынок. До этого председатель правления банка ВТБ Андрей Костин также предложил перезапустить в стране приватизацию в связи с разрушением из-за санкций «несущих элементов» российской экономики.