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Бизнес

Минцифры: Yandex N.V. не подавал документы о продаже российских активов

Ведомости

Нидерландская Yandex N.V. (головная компания российского «Яндекса») не подавала в правительственную комиссию по иностранным инвестициям заявление о продаже активов в России. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев.

«Материалы не были внесены на выкуп у Yandex N.V. российских активов, не было материалов. Был запрос на внутригрупповую реструктуризацию, но не было пакета на продажу иностранными инвесторами кому-то российских активов», – сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее СМИ сообщили, что одобрение сделки по расчетам за разделение активов «Яндекса» с правительством было отложено почти на полтора месяца из-за заявления сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа, в котором он осудил спецоперацию на Украине. По данным издания Frank Media, компания потеряла около $150 млн (с $250 млн, которые Yandex N.V. могла получить от бизнеса в России, сделка снизилась до $70-80 млн).

В мае сообщалось, что власти согласовали сделку по продаже контрольного пакета акций «Яндекса». В частности, СМИ писали об одобрении соглашения президентом России Владимиром Путиным. 

Позже в «Яндексе» сообщили, что получили заявки от потенциальных инвесторов на покупку долей в компании. Уточнялось, что инвесторы не будут иметь контроля над компанией, – его сохранит за собой менеджмент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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