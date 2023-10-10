Минцифры: Yandex N.V. не подавал документы о продаже российских активов
Нидерландская Yandex N.V. (головная компания российского «Яндекса») не подавала в правительственную комиссию по иностранным инвестициям заявление о продаже активов в России. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев.
Ранее СМИ сообщили, что одобрение сделки по расчетам за разделение активов «Яндекса» с правительством было отложено почти на полтора месяца из-за заявления сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа, в котором он осудил спецоперацию на Украине. По данным издания Frank Media, компания потеряла около $150 млн (с $250 млн, которые Yandex N.V. могла получить от бизнеса в России, сделка снизилась до $70-80 млн).
В мае сообщалось, что власти согласовали сделку по продаже контрольного пакета акций «Яндекса». В частности, СМИ писали об одобрении соглашения президентом России Владимиром Путиным.
Позже в «Яндексе» сообщили, что получили заявки от потенциальных инвесторов на покупку долей в компании. Уточнялось, что инвесторы не будут иметь контроля над компанией, – его сохранит за собой менеджмент.