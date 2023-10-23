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Бизнес

ЦБ начал бороться с нецелевым использованием потребкредитов

Ведомости

Банк России начал бороться с ситуациями, когда индивидуальные предприниматели берут потребительский кредит на цели бизнеса, что делает такие займы более рискованными. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР), направленное в ЦБ.

В НСФР отметили, что территориальные подразделения «возлагают на кредитные организации избыточные требования», когда требуют от банков «досоздать резервы» по нецелевым потребительским кредитам. Там уточнили, что такое требование предъявляется, когда банки не могут сообщить, на что потребитель потратил кредитные средства.  

По словам главы НСФР Андрея Емелина, закон предусматривает контроль за расходованием средств только в отношении тех кредитов, которые были выданы на определенные цели. Несмотря на это, как отмечают подразделения ЦБ, «отсутствие информации о фактическом использовании ссуды, отказ заемщика от предоставления информации или невозможность ее получения следует учитывать при формировании резерва в качестве фактора повышенного риска», сказано в письме.

В ЦБ пояснили, что получение потребительского кредита предполагает использование средств на цели, которые не связаны с предпринимательской деятельностью. «Такой кредит должен использоваться исключительно для личных, домашних целей, если кредит взят реально на личные нужды, то уровень риска по нему, как правило, достаточно хорошо прогнозируем», – отметили в ЦБ.

Согласно данным аналитического агентства Frank RG, по итогам сентября этого года объем кредитов, выданных физлицам, составил 1,73 трлн руб., что на 4,04% ниже по сравнению с августом 2023 г. и на 53,9% больше по сравнению с сентябрем 2022 г. Сильнее всего снизился объем выдачи нецелевых кредитов (-21,9% к августу).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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