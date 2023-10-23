ЦБ начал бороться с нецелевым использованием потребкредитов

По словам главы НСФР Андрея Емелина, закон предусматривает контроль за расходованием средств только в отношении тех кредитов, которые были выданы на определенные цели. Несмотря на это, как отмечают подразделения ЦБ, «отсутствие информации о фактическом использовании ссуды, отказ заемщика от предоставления информации или невозможность ее получения следует учитывать при формировании резерва в качестве фактора повышенного риска», сказано в письме.