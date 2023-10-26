В России снизилось число запусков новых брендов потребительских товаров

В NielsenIQ отметили, что 2022 г. был «аномальным» с точки зрения ухода и прихода брендов. На фоне начала спецоперации на Украине многие крупные западные бренды приостановили работу в России или и вовсе ушли с рынка. В связи с этим освободившиеся ниши заняли новые марки, заявил исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев. После роста в 2022 г. он счел не критичным «некоторое торможение» в 2023 г.