В России снизилось число запусков новых брендов потребительских товаров
За восемь месяцев этого года в стране запустилось 7300 новых брендов против 8700 годом ранее. В то же время показатели текущего года опережают цифры 2021 г. В январе – августе 2021 г. на российском рынке было запущено 6900 новых марок.
В 2022 г. 80% новых брендов было запущено на рынках алкоголя, молочной продукции, напитков и кондитерских изделий. В этом же году на эти группы приходится только половина запусков, в то же время растет число новых марок в сферах уходовой косметики за телом и волосами, бытовой химии и других непродовольственных товаров.
По данным NielsenIQ, больше всего брендов с начала 2023 г. было запущено в категориях кондитерских изделий (22%), алкоголя (16%), молочной продукции (8,7%), ухода за телом (7,7%) и холодных напитков (5,4%).
В NielsenIQ отметили, что 2022 г. был «аномальным» с точки зрения ухода и прихода брендов. На фоне начала спецоперации на Украине многие крупные западные бренды приостановили работу в России или и вовсе ушли с рынка. В связи с этим освободившиеся ниши заняли новые марки, заявил исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев. После роста в 2022 г. он счел не критичным «некоторое торможение» в 2023 г.
Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков также отметил, что на российском рынке продолжают появляться новые бренды, но уже с меньшей динамикой. По мнению Поповичева, процесс перестройки рынка только начинается.