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Бизнес

В России снизилось число запусков новых брендов потребительских товаров

Ведомости

В январе – августе 2023 г. в России появилось на 16% меньше новых брендов товаров повседневного спроса, чем за аналогичный период 2022 г. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные ритейл-аудита компании NielsenIQ в крупнейших торговых сетях России.

За восемь месяцев этого года в стране запустилось 7300 новых брендов против 8700 годом ранее. В то же время показатели текущего года опережают цифры 2021 г. В январе – августе 2021 г. на российском рынке было запущено 6900 новых марок. 

В 2022 г. 80% новых брендов было запущено на рынках алкоголя, молочной продукции, напитков и кондитерских изделий. В этом же году на эти группы приходится только половина запусков, в то же время растет число новых марок в сферах уходовой косметики за телом и волосами, бытовой химии и других непродовольственных товаров.

По данным NielsenIQ, больше всего брендов с начала 2023 г. было запущено в категориях кондитерских изделий (22%), алкоголя (16%), молочной продукции (8,7%), ухода за телом (7,7%) и холодных напитков (5,4%). 

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В NielsenIQ отметили, что 2022 г. был «аномальным» с точки зрения ухода и прихода брендов. На фоне начала спецоперации на Украине многие крупные западные бренды приостановили работу в России или и вовсе ушли с рынка. В связи с этим освободившиеся ниши заняли новые марки, заявил исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев. После роста в 2022 г. он счел не критичным «некоторое торможение» в 2023 г. 

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков также отметил, что на российском рынке продолжают появляться новые бренды, но уже с меньшей динамикой. По мнению Поповичева, процесс перестройки рынка только начинается. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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