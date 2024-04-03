«Аэрофлот» изменил схемы захода на посадку в Москве

Издание отмечает, что работы над оптимизацией воздушного движения группой велись с июля 2023 г. по январь 2024 г. Новые сокращенные схемы посадки используются с 21 марта. В пресс-службе перевозчика рассказали РБК, что сокращение полетного времени составит до пяти минут в результате перехода на новую систему посадки.