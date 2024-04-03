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«Аэрофлот» изменил схемы захода на посадку в Москве

Ведомости

«Аэрофлот» разработал новые схемы сокращенного захода самолетов на посадку в Московской воздушной зоне, которые позволят сократить длительность полетов и снизить трату топлива, пишет РБК со ссылкой на представителя авиакомпании «Аэрофлот».

Издание отмечает, что работы над оптимизацией воздушного движения группой велись с июля 2023 г. по январь 2024 г. Новые сокращенные схемы посадки используются с 21 марта. В пресс-службе перевозчика рассказали РБК, что сокращение полетного времени составит до пяти минут в результате перехода на новую систему посадки.

В компании также подсчитали, что до конца года экономия топлива на фоне новых мер может составить для «Аэрофлота» более 18 600 т, ⁠для «России» – 7400 т, для лоукостера «Победа» – 5600 т.

В Росавиации изданию подтвердили, что новые посадочные маршруты позволят авиакомпаниям осуществлять расчеты топлива и снижать затраты на выполнение полетов.

Группа «Аэрофлот» в 2023 г. сократила чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 3,6 раза относительно убытка 2022 г. до 14 млрд руб. Скорректированная прибыль составила 10,3 млрд руб. против убытка в 41,4 млрд руб. годом ранее. Выручка группы увеличилась на 48% до 612,2 млрд руб. Чистый долг группы на конец 2023 г. составил 630,7 млрд руб. (+25,2% г/г).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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