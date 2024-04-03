«Аэрофлот» изменил схемы захода на посадку в Москве
Издание отмечает, что работы над оптимизацией воздушного движения группой велись с июля 2023 г. по январь 2024 г. Новые сокращенные схемы посадки используются с 21 марта. В пресс-службе перевозчика рассказали РБК, что сокращение полетного времени составит до пяти минут в результате перехода на новую систему посадки.
В компании также подсчитали, что до конца года экономия топлива на фоне новых мер может составить для «Аэрофлота» более 18 600 т, для «России» – 7400 т, для лоукостера «Победа» – 5600 т.
В Росавиации изданию подтвердили, что новые посадочные маршруты позволят авиакомпаниям осуществлять расчеты топлива и снижать затраты на выполнение полетов.
Группа «Аэрофлот» в 2023 г. сократила чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 3,6 раза относительно убытка 2022 г. до 14 млрд руб. Скорректированная прибыль составила 10,3 млрд руб. против убытка в 41,4 млрд руб. годом ранее. Выручка группы увеличилась на 48% до 612,2 млрд руб. Чистый долг группы на конец 2023 г. составил 630,7 млрд руб. (+25,2% г/г).