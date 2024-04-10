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Microsoft не будет ликвидировать свои юридические лица в России

Ведомости

Корпорация Microsoft не планирует ликвидацию своих юридических лиц в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на бухгалтерские отчетности компании за 2023 г.

В частности, Microsoft не собирается отказываться от основного российского юрлица «Майкрософт рус», а также от «Майкрософт девелопмент центр рус» и «Майкрософт пейментс рус». 

В отчетности «Майкрософт мобайл рус» сказано, что решения по дальнейшей работе нет, но компания располагает достаточными средствами для погашения краткосрочных обязательств. ТАСС отмечает, что «Майкрософт мобайл рус» прекратила деятельность в РФ еще в 2016 г.

В марте 2022 г. на фоне начала спецоперации на Украине и введения санкций против РФ Microsoft начала сокращать свой бизнес в России. «Майкрософт рус» в течение 2022 г. уволило почти всех сотрудников и расторгло действовавший договор аренды. 

Ранее собеседник в правительстве рассказал «Ведомостям», что с 20 марта Microsoft ограничит доступ к облачным продуктам на территории России. Речь, в частности, идет о Power BI, Dynamics CRM и др. Опрошенные эксперты отмечали, что запрет может затронуть все облачные продукты Microsoft, которые правообладатели определят в качестве запрещенных для поставки в Россию из-за санкций, также пользователи могут потерять доступ к почтовому сервису Microsoft Outlook. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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