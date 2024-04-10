Microsoft не будет ликвидировать свои юридические лица в России
В частности, Microsoft не собирается отказываться от основного российского юрлица «Майкрософт рус», а также от «Майкрософт девелопмент центр рус» и «Майкрософт пейментс рус».
В отчетности «Майкрософт мобайл рус» сказано, что решения по дальнейшей работе нет, но компания располагает достаточными средствами для погашения краткосрочных обязательств. ТАСС отмечает, что «Майкрософт мобайл рус» прекратила деятельность в РФ еще в 2016 г.
В марте 2022 г. на фоне начала спецоперации на Украине и введения санкций против РФ Microsoft начала сокращать свой бизнес в России. «Майкрософт рус» в течение 2022 г. уволило почти всех сотрудников и расторгло действовавший договор аренды.
Ранее собеседник в правительстве рассказал «Ведомостям», что с 20 марта Microsoft ограничит доступ к облачным продуктам на территории России. Речь, в частности, идет о Power BI, Dynamics CRM и др. Опрошенные эксперты отмечали, что запрет может затронуть все облачные продукты Microsoft, которые правообладатели определят в качестве запрещенных для поставки в Россию из-за санкций, также пользователи могут потерять доступ к почтовому сервису Microsoft Outlook.