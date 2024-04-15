«Аэрофлот» запустил услугу перевозки животных на соседнем кресле

12 апреля «Аэрофлот» сообщил, что перевозки пассажиров авиакомпанией в I квартале 2024 г. выросли на 32% в годовом выражении до 6,4 млн человек. При этом в марте 2024 г. пассажиропоток национального авиаперевозчика достиг 2,2 млн человек, что на 28% больше по сравнению с мартом 2023 г.