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«Аэрофлот» запустил услугу перевозки животных на соседнем кресле

Ведомости

«Аэрофлот» ввел услугу перевозки животного на соседнем пассажирском кресле в салоне самолета, сообщила компания.

«Сервис будет доступен на постоянной основе на собственных рейсах "Аэрофлота" и рейсах дочерней авиакомпании "Россия", выполняемых под кодом SU», – указано в сообщении компании.

Отмечается, что в рамках услуги пассажир сможет перевезти один контейнер с питомцем общим весом не более 15 кг. Также компанией были установлены специальные требования к контейнеру для перевозки питомцев. Так, максимальные габариты жесткого контейнера – 50х30х30 см, полужесткого – не более 50х32х30 см. 

«Аэрофлот» начал тестировать соответствующую услугу в декабре 2023 г.

12 апреля «Аэрофлот» сообщил, что перевозки пассажиров авиакомпанией в I квартале 2024 г. выросли на 32% в годовом выражении до 6,4 млн человек. При этом в марте 2024 г. пассажиропоток национального авиаперевозчика достиг 2,2 млн человек, что на 28% больше по сравнению с мартом 2023 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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