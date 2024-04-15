«Аэрофлот» запустил услугу перевозки животных на соседнем кресле
«Сервис будет доступен на постоянной основе на собственных рейсах "Аэрофлота" и рейсах дочерней авиакомпании "Россия", выполняемых под кодом SU», – указано в сообщении компании.
Отмечается, что в рамках услуги пассажир сможет перевезти один контейнер с питомцем общим весом не более 15 кг. Также компанией были установлены специальные требования к контейнеру для перевозки питомцев. Так, максимальные габариты жесткого контейнера – 50х30х30 см, полужесткого – не более 50х32х30 см.