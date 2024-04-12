«Аэрофлот» увеличил перевозки пассажиров в I квартале 2024 года почти на треть

По итогам работы за первые два месяца доля группы «Аэрофлот» на рынке пассажирских авиаперевозок составляла около 50%, причем в феврале – марте рост перевозок и материнской компании, и группы в целом был более интенсивным, чем в среднем по отрасли, отмечает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. Это дает основания полагать, что доля группы «Аэрофлот» и на внутренних и на международных линиях (без учета иностранных компаний) во II квартале превысит 50%, полагает эксперт. По его словам, сейчас нет оснований прогнозировать снижение уровня исправности парка ВС на ближайшие месяцы. Напротив, есть прецеденты возвращения «на крыло» самолетов, находившихся в длительном простое, отмечает Пантелеев.