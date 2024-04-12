«Аэрофлот» увеличил перевозки пассажиров в I квартале 2024 года почти на треть

«Аэрофлот» увеличил перевозки пассажиров в I квартале 2024 года почти на третьАвиакомпания усилила позиции за счет «очистки» значительной части парка от двойной регистрации
Перевозки пассажиров авиакомпании «Аэрофлот» в I квартале 2024 г. выросли на 32% в годовом выражении до 6,4 млн человек, говорится в сообщении перевозчика от 12 апреля.
Из них 4,34 млн (+29%) пришлось на внутренние направления и 2,06 млн (+40%) – на международные. Занятость кресел на рейсах авиакомпании за минувшие три месяца составила 87% – на 2,5 п. п. больше, чем за тот же период годом ранее.
В марте 2024 г. пассажиропоток национального авиаперевозчика достиг 2,2 млн человек, что на 28% больше по сравнению с мартом 2023 г. Из них на внутренних линиях было перевезено 1,5 млн человек (+24%), на международных – 720 300 пассажиров (+39%). Занятость кресел в марте выросла на 3 п. п. до 87,3%.
По итогам I квартала 2024 г. группа «Аэрофлот», куда помимо одноименной компании входит лоукостер «Победа» и региональный перевозчик «Россия», перевезла 11,5 млн пассажиров. Это на 22% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. На внутренних линиях перевезено 8,6 млн человек (+15%), на международных линиях – 2,9 млн (+48%). Показатель загрузки рейсов по группе составил 88,3% за отчетный период (+2,1 п. п.).
В марте объем перевозок группы «Аэрофлот» вырос на 21% по сравнению с мартом 2023 г., составив 4 млн пассажиров. На внутренних линиях перевезено 3 млн человек (+14% в годовом выражении), на международных – 1 млн (рост почти в полтора раза). Занятость кресел на рейсах группы в минувшем месяце была на уровне 89% (+2,8 п. п.).
На усиление международного направления перевозчика повлияло завершение процедуры так называемого страхового урегулирования с самолетами Boeing и Airbus, принадлежавшими иностранным лизингодателям. После начала СВО на Украине и введения санкций против российской авиации эти воздушные суда (ВС) получили российскую регистрацию, но не были сняты с учета в других юрисдикциях. В результате многие страны отказались принимать в своих аэропортах такие самолеты.
Всего с конца 2022 г. группа переоформила в российскую собственность 94 ВС, до этого принадлежавших западным лизингодателям. В это число входят 76 самолетов, переоформленных за деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ) из операционного лизинга, 10 Boeing 777, переоформленных из финансового лизинга, а также восемь Airbus 330, выкупленных компанией на свои средства. Всего в парке группы «Аэрофлот», по данным на 31 марта этого года, числилось 349 самолетов.
Урегулирование по 76 иностранным ВС в 2023 г. позволило «Аэрофлоту», как следует из его отчетности, получить положительный финансовый эффект в 135 млрд руб. (рассчитан как превышение списанных обязательств по аренде, резервов на ремонты перед возвратом и кредиторской задолженности над оценочной стоимостью активов). За счет этого компания смогла сократить чистый убыток по МСФО за прошлый год в 3,6 раза до 14 млрд руб., несмотря на снижение объема полученных госсубсидий.
По итогам работы за первые два месяца доля группы «Аэрофлот» на рынке пассажирских авиаперевозок составляла около 50%, причем в феврале – марте рост перевозок и материнской компании, и группы в целом был более интенсивным, чем в среднем по отрасли, отмечает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. Это дает основания полагать, что доля группы «Аэрофлот» и на внутренних и на международных линиях (без учета иностранных компаний) во II квартале превысит 50%, полагает эксперт. По его словам, сейчас нет оснований прогнозировать снижение уровня исправности парка ВС на ближайшие месяцы. Напротив, есть прецеденты возвращения «на крыло» самолетов, находившихся в длительном простое, отмечает Пантелеев.