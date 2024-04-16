Пинский попросил суд прекратить правовую охрану товарных знаков Starbucks

Starbucks приостановил деятельность в России в марте 2022 г. на фоне начала боевых действий на Украине. В конце июля 2022 г. Пинский и рэпер Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) выкупили российский бизнес сети кофеен Starbucks. Открытие первой точки обновленной сети под названием Stars Coffee на Новом Арбате состоялось 18 августа того же года.