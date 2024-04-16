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Пинский попросил суд прекратить правовую охрану товарных знаков Starbucks

Ведомости

Основатель холдинга Pinskiy & Co ресторатор Антон Пинский попросил Суд по интеллектуальным правам (СИП) досрочно прекратить правовую охрану серии товарных знаков американской Starbucks Corporation. Это следует из картотеки суда.

Исковое заявление было зарегистрировано 12 апреля. Суд 15 апреля частично удовлетворил заявление Пинского о принятии обеспечительных мер. Согласно решению, Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) запрещается принимать решение по заявке о регистрации логотипа Stars Pinsky Coffee до принятия cудом решения по исковому заявлению о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков Starbucks вследствие их неиспользования.

Starbucks приостановил деятельность в России в марте 2022 г. на фоне начала боевых действий на Украине. В конце июля 2022 г. Пинский и рэпер Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) выкупили российский бизнес сети кофеен Starbucks. Открытие первой точки обновленной сети под названием Stars Coffee на Новом Арбате состоялось 18 августа того же года.

Летом 2023 г. Пинский заявил, что активы американской сети кофеен были проданы примерно за 500 млн руб. Бизнесмен рассказал, что сам связался с представителями компании и заявил о своем желании купить бизнес Starbucks в России.

Пинский и Тимати также купили точки сети пиццерий Domino’s Pizza в России летом прошлого года. Сеть сменила название на Domиno Pizza. Объем инвестиций, как рассказывал Пинский, составил порядка 100 млн руб. Он говорил, что у новой сети будет около 150 точек, когда она полностью перезапустится.

21 августа 2023 г. нидерландская DP Eurasia, держатель мастер-франшизы Domino's Pizza в России, приняла решение запустить процедуру банкротства в отношении бизнеса DP Russia. В компании объяснили это решение «все более сложными условиями».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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