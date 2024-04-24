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В Нидерландах подали иск на Apple за ухудшение работы смартфонов

Ведомости

В Нидерландах организации по защите прав потребителей Consumer Claim и AEquitas Advocacy Foundation подали иск к американской корпорации Apple из-за преднамеренного замедления работы смартфонов компании, сообщает вещательная корпорация NOS.

Организации требуют от Apple компенсации ущерба, причиненного преднамеренным замедлением работы iPhone 6, 7 и SE. Смартфоны были выпущены в период с 2016 по 2018 гг. Все владельцы старых моделей могут потребовать компенсацию, заполнив анкету, размещенную на сайтах организаций.

По данным Consumer Claim, Apple выпустила обновление программного обеспечения, которое снизило производительность устройств и привело к проблемам с батареей.

«В результате устройства стали работать медленнее или вовсе перестали функционировать должным образом», – подчеркнули в организации.

Компания не проинформировала об этом своих пользователей. Из-за обновления многие владельцы смартфонов были вынуждены преждевременно заменить батареи или сами устройства.

Организации требуют компенсацию в размере 100 евро за каждое устройство. Сумма может быть выше для пользователей, которым пришлось заменить смартфоны.

В марте 2020 г. Bloomberg по итогам заседания в федеральном суде Северного округа Калифорнии сообщило, что Apple готова выплатить до $500 млн, но не менее $310 млн за снижение производительности работы на iPhone старых моделей их американским владельцам.

Apple не признала злоупотреблений со своей стороны, ранее компания объясняла, что замедлила работу старых iPhone, чтобы предотвратить их отключения в результате сбоев. Смартфоны начинали работать с худшей производительностью после установки программного обновления. Это вынуждало пользователей менять батареи или само устройство. С декабря 2017 г. по июнь 2018 г. пользователи подали около 66 исков против Apple. Их объединили в окружном суде Калифорнии в апреле 2018 г.

В ноябре 2019 г. Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что они не смогут подключиться к интернету, если не обновят программное обеспечение на своих устройствах, выпущенных до 2012 г. В компании объяснили, что это связано со встроенными в смартфоны и iPad GPS-модулями. Каждые 19 лет их нужно перезагружать, в противном случае произойдет сбой доступа в интернет. Он также может затронуть работу приложений AppStore, iCloud, электронной почты и поиска сайтов. По данным Apple, для корректной работы устройств необходимо установить программное обеспечение 10.3.4 или 9.3.6 версий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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